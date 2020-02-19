Ушли в землю: как в "Слуге народа" хотят разблокировать работу Верховной рады

Верховная рада продолжила рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. Из 4018 предложенных к документу поправок за три пленарных дня депутаты успели пройти примерно 10%.

Сейчас главная проблема для команды Зеленского заключается даже не в наличии достаточного количества голосов "за", а во времени, на которое может затянуться рассмотрение проекта. По крайней мере, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уверяет, что голосов для принятия закона достаточно.

В монобольшинстве уже подсчитали: в таком темпе на рассмотрение всех правок в зале уйдет шесть пленарных недель, то есть поставить точку в этом вопросе парламент должен примерно в мае. Такая скорость явно не устраивает ни Банковую, ни руководство монокоалиции, ведь она ставит на паузу все другие вопросы, для которых нужно согласие Рады.

В "Слуге народа" собираются вновь собрать руководителей фракций и групп для совещания насчет поправок к закону.

"Вот вы заблокировали парламент. А зачем? Этот закон в редакции комитета – он будет принят. Это от них не зависит фактически. Просто хотят подержать три недели? Это что-то решает? Ничего не решает. Или это наносит убытки государству за счет того, что не будут своевременно приняты управленческие решения, которые должен принять парламент – точно будут такие убытки", – сказал во вторник Арахамия.

Тормоз-режим

Оппозиционные фракции отбросили идею принять законопроект с учетом только восьми комитетских правок к законопроекту еще до вынесения его в зал на второе чтение. Создав ситуативный альянс, "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа – За життя" сразу потребовали идти по всем поправкам. Причем около четырех тысяч из них внесли как раз депутаты этих двух фракций. Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, не желая нарушать регламент, решил двигаться по полной процедуре.

Попытки "Слуги народа" как-нибудь ускорить прохождение законопроекта в прошлый пленарный четверг, работая в режиме "всенощной", также провалились. Максимум, на что удалось уговорить представителей внекоалиционных фракций и групп – это продлить заседание до 19:30.

Но и здесь не все пошло "по расписанию". После, казалось бы, достигнутых договоренностей на совещании руководителей фракций и групп, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и примкнувшие к ней члены ОПЗЖ заблокировали место спикера и трибуну Рады. Мол, опасались, что монобольшинство нарушит свое обещание идти по полной процедуре и заставит парламентариев работать до утра пятницы.

В результате Разумкову ничего не оставалось, как покинуть зал парламента и наблюдать за развернувшимися под куполом страстями из своего кабинета. Вместо него заседание в тот день продолжил вести первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Единственный способ ускорить принятие закона – уговорить оппозиционные фракции не ставить на подтверждение свои поправки. Прежде всего – "Оппоплатформу", подавшую почти 3500 правок, многие из которых попросту дублируют друг друга, отмечают собеседники в "Слуге народа".

"Батькивщина" подала к документу только примерно 350 правок. Отказываться от них они не собираются. Для них это идеологический вопрос", – говорит РБК-Украина один из собеседников во фракции Зеленского.

Яростная атака на земельную реформу власти для "Батькивщины" становится политическим триггером для мобилизации своего электората. Тогда как стремление ОПЗЖ "завалить" документ тысячами поправок во фракции Зеленского расценивают как попытку "повысить ставки".

Еще на прошлой пленарной неделе в "Слуге народа" рассчитывали убедить "Оппоплатформу" не настаивать на рассмотрении каждой из внесенных ими поправок. Но по состоянию на вторник, вопреки слухам, стороны так ни к чему и не пришли.

Ранее в кулуарах поговаривали, что взамен на свою лояльность "Оппозиционная платформа – За життя" якобы хотела включить в закон поправку о перепродаже первичного права продажи земли. Эта норма направлена на интересы отраслевых лоббистов, позволяя агрохолдингам с иностранным капиталом передавать участки "нужным" людям и тем самым сохранить свой земельный банк.

В ОПЗЖ утверждают, что ни о каких договоренностях речи быть не может. Сопредседатель этой фракции Юрий Бойко сказал РБК-Украина, что его политсила намерена ставить на подтверждение каждую из поданных правок. А слухи о том, что ОПЗЖ якобы договорилась со "Слугой народа", он назвал беспочвенными.

По регламенту депутаты не могут принимать какое-либо решение, не завершив рассмотрение другого, в этом случае – законопроекта о рынке земли.

"Например, следующим вопросом стоит внесение изменений в бюджет относительно выплаты 20 млн гривен зарплаты шахтерам, обеспечения чернобыльцам. Большинство депутатов, подавших свои поправки, не ставят за цель улучшить законопроект. Они попросту хотят на некоторое время заблокировать работу парламента. И все это исчисляется миллионными расходами", – говорит народный депутат из "Слуги народа" Александр Качура.

Кадровые ротации в правительстве, намеченные на февраль, пока также откладываются на неопределенное время, уточняет еще один собеседник из команды президента.

План Б

Ротации в Кабмине Алексея Гончарука предметно обсуждаются еще с конца января после так называемого "кассетного скандала". Самого премьера пока отправлять в отставку не собираются, но это не отменяет точечных перестановок.

Сам Гончарук в середине февраля рассказал, что в правительстве планируют усилить экономический блок, назначив профильного вице-премьера по этой сфере. Он будет координировать министерства экономики и агропромышленности, энергетики и инфраструктуры, "с фокусом на привлечение инвестиций" и "защиту промышленности".

Ранее в политических кругах прочили этот пост киевскому бизнесмену Игорю Никонову. Хотя в комментарии РБК-Украина он сказал, что ему не предлагали занять эту должность. Между тем, по словам нескольких информированных собеседников, пост вице-премьера по экономическому блоку предлагали бывшему гендиректору "Запорожстали" Ростиславу Шурме.

Интересно, что два дня назад Шурма после четырех лет руководства Запорожской областной организацией "Оппозиционного блока" сложил полномочия ее главы по собственному желанию.

Также в правительстве собираются разделить Министерства ветеранов и оккупированных территорий. Позицию министра по вопросам временно оккупированных территорий, скорее всего, займет юрист, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Алексей Резников.

По информации РБК-Украина, ранее в правительстве обсуждалась возможность, что глава минВОТ получит статус вице-премьера. Но к окончательному решению в этом вопросе не пришли, говорит один из источников в "Слуге народа".

При этом действующая глава объединенного ведомства Оксана Коляда, вероятно, сохранит за собой кресло министра по вопросам ветеранов, уточнил собеседник.

"К Коляде особых претензий нет. Но она все же больше по ветеранам. В то время как для реинтеграции нужен отдельный человек, который бы концентрировался именно на этом вопросе", – рассказывает источник.

В отличие от ведомства Коляды, Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова пока трогать не собираются, прежде всего из-за запуска рынка земли. Теоретически, может быть разделено Министерство культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского, но финального решения на этот счет пока нет, заявил Гончарук 9 февраля. Конкретики по этому вопросу нет и сейчас, утверждают собеседники во фракции.

Ранее на Банковой обсуждался вариант отделения от МКМС Министерства молодежи и спорта. Правда, Бородянский прямо сказал, что эту идею не одобряет. Потенциальная помеха для этого разделения – подготовка к Олимпиаде, которая состоится в Токио летом этого года. Ведь на разъединение ведомства может уйти несколько месяцев.

Также, по словам Гончарука, в Кабмине планируют "усилить социальный блок". Несколько собеседников в "Слуге народа" объясняют, что речь идет о возможной замене нынешнего министра соцполитики Юлии Соколовской. По информации издания, этот пост может отойти руководителю профильного комитета Рады Галине Третьяковой (СН). С ней, по словам нескольких источников, в начале февраля состоялось собеседование в Офисе президента.

Именно там, на Банковой, решается судьба правительства Гончарука. В подробности этих переговоров президентскую фракцию почти не посвящают, признают собеседники в "Слуге народа".

Под угрозой отставки может оказаться и министр иностранных дел Вадим Пристайко, назначенный по квоте президента. По словам источника в команде в Зеленского, им якобы не очень доволен новый глава ОП Андрей Ермак, курирующий международное направление.

В эту пятницу Гончарук и его министры собираются отчитываться в Раде во время часа вопросов к правительству. Правда, каких-либо голосований и увольнений сразу же после этого отчета не последует.

По информации РБК-Украина, в команде Зеленского раздумывают над "планом Б" на случай, если работа парламента окажется парализованной на ближайшие недели из-за земельной реформы. Для решения кадровых вопросов в "Слуге народа" рассматривают сценарий с созывом внеочередного заседания Рады. Это может сделать президент или депутаты, собрав не менее 150 подписей, за семь дней до проведения такого заседания.

Но мнения юристов и правоведов внутри монобольшинства насчет этого сценария расходятся.

"Я и часть коллег, включая Руслана Стефанчука, считаем, что мы не можем принимать какие-либо процедурные вопросы, если мы начали рассмотрение вопроса земли. У нас есть час вопросов к правительству, выступления депутатов, работа до 18 часов, с возможностью продлевать заседание только на 15 минут", – объясняет РБК-Украина Александр Качура.

Но если внеочередное заседание по вопросу правительства и произойдет, то вряд ли в ближайшие две недели, говорит один из источников в "Слуге народа".

Тем временем депутаты разработали изменения в регламент Верховной рады, запрещающие блокирование законопроектов многочисленными поправками. По словам замглавы президентской фракции Евгении Кравчук, этот законопроект (№3018) предлагает включать одинаковые поправки в сравнительную таблицу как одну.

Также при рассмотрении законопроектов во втором чтении сначала будут голосоваться правки, учтенные комитетом, и только после этого те, которые комитет отклонил. Кроме того, если рассмотрение всех поправок вышло за пределы одного пленарного дня, то принятие законопроекта в целом будет происходить на следующем пленарном заседании.

Впрочем, этот документ – скорее, перестраховка на будущее, ведь его Рада сможет принять только после того, как закончит с земельной реформой.