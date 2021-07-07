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Ушедшего в отставку премьера Швеции переизбрали

Автор: РБК-Украина

Лидер шведских социал-демократов Стефан Левен был переизбран парламентом на пост премьер-министра. Ранее парламент Швеции объявил ему вотум недоверия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

63-летний Левен еще не нашел достаточной поддержки для принятия бюджета и заявил, что снова уйдет в отставку, если не сможет провести его через парламент осенью.

Напомним, 28 июня Левен объявил об уходе в отставку. До этого парламент Швеции впервые в истории страны вынес премьер-министру вотум недоверия.

Позже спикер парламента Швеции предложил Левену вновь возглавить правительство.

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Швеция