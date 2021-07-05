Премьеру Швеции, ушедшему в отставку, предложили вновь возглавить правительство

Спикер парламента Швеции предложил бывшему премьер-министру, лидеру социал-демократов Стефану Левену возглавить правительство страны. На прошлой недели Левен объявил, что уходит в отставку после того, как ему объявили вотум недоверия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Спикер парламента Андреас Норлен сначала предложил лидеру правых Ульфу Кристерссону стать премьер-министром, но его попытка получить достаточную поддержку провалилась, и Норлен обратился к Левену.

"Даже если ситуация сложная, Швеции все равно нужно сильное и волевое правительство. Шведский народ не хочет досрочных выборов. Они хотят стабильности и безопасности, насколько это возможно во время пандемии", - заявил Левен.

Среди сторонников или потенциальных сторонников Левена в парламенте, как либеральная Центристская партия, так и "зеленые" продолжают выдвигать требования к бывшему премьеру.

Голосование может положить, по крайней мере, временный конец новым политическим потрясениям, вызванным выборами 2018 года, в результате которых парламент оказался почти равномерно сбалансированным, а антииммиграционные Шведские демократы, с которыми отказываются иметь дело несколько других партий, добились больших успехов.

Левен вряд ли получит поддержку, необходимую для принятия бюджетных законопроектов в парламенте, даже если ему удастся избежать голосования большинства против него как премьера - необходимое условие для утверждения в шведском Риксдаге.

Победа на голосовании даст Левену, имеющему репутацию искусного переговорщика, несколько месяцев на то, чтобы попытаться заручиться достаточной поддержкой бюджетных законопроектов, но он заявил, что снова уйдет в отставку, если его бюджетный законопроект провалится.