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Премьеру Швеции, ушедшему в отставку, предложили вновь возглавить правительство

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Стокгольм, Понедельник 05 июля 2021 16:49
Премьеру Швеции, ушедшему в отставку, предложили вновь возглавить правительство Фото: премьер-министр Швеции Стефан Левен (flickr.com/flickr-s)
Автор: РБК-Украина

Спикер парламента Швеции предложил бывшему премьер-министру, лидеру социал-демократов Стефану Левену возглавить правительство страны. На прошлой недели Левен объявил, что уходит в отставку после того, как ему объявили вотум недоверия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Спикер парламента Андреас Норлен сначала предложил лидеру правых Ульфу Кристерссону стать премьер-министром, но его попытка получить достаточную поддержку провалилась, и Норлен обратился к Левену.

"Даже если ситуация сложная, Швеции все равно нужно сильное и волевое правительство. Шведский народ не хочет досрочных выборов. Они хотят стабильности и безопасности, насколько это возможно во время пандемии", - заявил Левен.

Среди сторонников или потенциальных сторонников Левена в парламенте, как либеральная Центристская партия, так и "зеленые" продолжают выдвигать требования к бывшему премьеру.

Голосование может положить, по крайней мере, временный конец новым политическим потрясениям, вызванным выборами 2018 года, в результате которых парламент оказался почти равномерно сбалансированным, а антииммиграционные Шведские демократы, с которыми отказываются иметь дело несколько других партий, добились больших успехов.

Левен вряд ли получит поддержку, необходимую для принятия бюджетных законопроектов в парламенте, даже если ему удастся избежать голосования большинства против него как премьера - необходимое условие для утверждения в шведском Риксдаге.

Победа на голосовании даст Левену, имеющему репутацию искусного переговорщика, несколько месяцев на то, чтобы попытаться заручиться достаточной поддержкой бюджетных законопроектов, но он заявил, что снова уйдет в отставку, если его бюджетный законопроект провалится.

Напомним, 28 июня Стефан Левен заявил, что уходит в отставку.

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