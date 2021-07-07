Прем'єра Швеції, що пішов у відставку, переобрали
Фото: прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен (flickr.com/europaportalen)
Лідер Шведських соціал-демократів Стефан Левен був переобраний парламентом на пост прем'єр-міністра. Раніше парламент Швеції оголосив йому вотум недовіри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
63-річний Левен ще не знайшов достатньої підтримки для прийняття бюджету і заявив, що знову піде у відставку, якщо не зможе провести його через парламент восени.
Нагадаємо, 28 червня Левен оголосив про відхід у відставку. До цього парламент Швеції вперше в історії країни виніс прем'єр-міністру вотум недовіри.
Пізніше спікер парламенту Швеції запропонував Левену знову очолити уряд.