Ущерб на ремонте "Бориспольского экспресса": полиция подозревает должностные лица

Среди подозреваемых - руководитель подрядной организации, бывшие и действующие служащие структурных подразделений "Укрзализныци". По данным полиции, члены группировки нанесли ущерб на 12 миллионов гривен.

Как установили полицейские, по результатам торгов с сообществом было заключено три договора на общую сумму более 70 миллионов гривен. Согласно им, подрядчик проводил капитальный ремонт оборудования подвижного состава "Бориспольского экспресса". Вместо нового оборудования использовались старые, но еще рабочие запчасти ненадлежащего качества.

Несмотря на это, должностные лица подписали акты выполненных работ. Государственные деньги были перечислены на счет соообщества. Эту сумму подозреваемые разделили между собой. Известно, что они купили на эти деньги элитный транспорт и недвижимость.