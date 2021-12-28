RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Збитки на ремонті "Бориспільського експресу": поліція підозрює посадовців

Автор: Іванна Шовкун

Нацполіція повідомила про підозру учасникам злочинного угруповання. Їх підозрюють у розкраданні грошей на капітальному ремонті "Бориспільського експресу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Серед підозрюваних - керівник підрядної організації, колишні та чинні службовці структурних підрозділів "Укрзалізниці". За даними поліції, члени угруповання завдали збитків на 12 мільйонів гривень.

Як встановили поліцейські, за результатами торгів із товариством було укладено три договори на загальну суму понад 70 мільйонів гривень. Відповідно до них, підрядник проводив капітальний ремонт обладнання рухомого складу "Бориспільського експресу". Замість нового обладнання використовувалися старі, але ще робочі запчастини неналежної якості.

Попри це посадовці підписали акти виконаних робіт. Державні гроші було перераховано на рахунок товариства. Цю суму підозрювані поділили між собою. Відомо, що вони купили на ці гроші елітний транспорт і нерухомість.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила чоловіка, який проголосив себе нібито президентом України і навіть сформував "тіньовий уряд". Його підозрюють у підривній діяльності проти державної безпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Розкрадання коштів