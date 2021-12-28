Збитки на ремонті "Бориспільського експресу": поліція підозрює посадовців

Серед підозрюваних - керівник підрядної організації, колишні та чинні службовці структурних підрозділів "Укрзалізниці". За даними поліції, члени угруповання завдали збитків на 12 мільйонів гривень.

Як встановили поліцейські, за результатами торгів із товариством було укладено три договори на загальну суму понад 70 мільйонів гривень. Відповідно до них, підрядник проводив капітальний ремонт обладнання рухомого складу "Бориспільського експресу". Замість нового обладнання використовувалися старі, але ще робочі запчастини неналежної якості.

Попри це посадовці підписали акти виконаних робіт. Державні гроші було перераховано на рахунок товариства. Цю суму підозрювані поділили між собою. Відомо, що вони купили на ці гроші елітний транспорт і нерухомість.