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На восстановление разрушенных войной дорог необходимо 900 млрд гривен, - Укравтодор

Строительство дорог (Фото: volynnews.com)
Автор: Константин Широкун

На восстановление разрушенных войной дорог потребуется 3-4 года. Предполагается, что отстроенные трассы будут более комфортными и безопасными. Подсчитано, что нападение России нанесло украинской дорожной инфраструктуре ущерб в 900 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг первого заместителя "Укравтодора" Андрея Ивко.

"За три-четыре года и при наличии финансового ресурса мы все сделаем. У нас нет сомнений, мы знаем, как это делать. Знаем, как делать качественно, и как делать скоро. Только позволят выполнять эти работы, мы начнем работать 24/7, как мы можем", — отметил Ивко.

Напомним, что на трассе Киев-Харьков-Должанский открыто движение на Полтаву. Для этого вблизи села Борщев Киевской области силами "Укравтодора" построена временная объездная дорога рядом с разрушенным мостом.

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