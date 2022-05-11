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На відновлення зруйнованих війною доріг знадобиться 900 млрд гривень, - Укравтодор

Будівництво доріг (Фото: volynnews.com)
Автор: Константин Широкун

На відновлення зруйнованих війною доріг буде потрібно 3-4 роки. Передбачається, що відбудовані траси будуть більш комфортними й безпечними. Підраховано, що напад Росії завдав українській дорожній інфраструктурі збитків у 900 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг першого заступника "Укравтодору" Андрія івка.

"За три-чотири роки й за наявності фінансового ресурсу ми все зробимо. У нас немає сумнівів, ми знаємо, як це робити. Знаємо, як робити якісно, і як робити скоро. Тільки дозволять виконувати ці роботи, ми почнемо працювати 24/7, як ми можемо", - зазначив Івко.

Нагадаємо, що на трасі Київ-Харків-Довжанський відкрито рух на Полтаву. Для цього поблизу села Борщів Київської області силами "Укравтодору" побудована тимчасова об'їзна дорога поруч зі зруйнованим мостом.

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УкравтодорВторгнення Росії до України