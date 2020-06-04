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Ущерб на миллиарды: в Норильске экологическая катастрофа, Путин ввел режим ЧС

Новости » Происшествия     04.06.2020 - 09:38
Ущерб на миллиарды: в Норильске экологическая катастрофа, Путин ввел режим ЧС
Фото: Норильск (flickr)

Нефтепродукты попали в реки Амбарная и Далдыкан

В Краснодарском крае на севере России произошла масштабная утечка нефтепродуктов. Около 21 тысяч куб. м дизтоплива разлились на территории 20 га, часть из них попала в местные реки.

Об этом сообщают РИА Новости.

Инцидент произошел 29 мая в городе Норильск из-за разгерметизации одного из резервуаров ТЭЦ-3. Нефтепродукты попали в реки Амбарная и Далдыкан. На территории Краснодарского края объявили режим чрезвычайной ситуации.

Российские власти оценивают ущерб от катастрофы в десятки миллиардов рублей. Концентрация вредных веществ в реках превышает норму в десятки тысяч раз.

По словам местных представителей Greenpeace, инцидент стал крупнейшим разливом нефтепродуктов в арктической зоне РФ, а устранение последствий экологической катастрофы займет более десяти лет. При этом отмечается, что экосистема вряд ли сможет восстановиться.

Напомним, в прошлом году в Одессе из-за шторма перевернулся танкер Delfi, концентрация нефтепродуктов в воде превышала норму в 53 раза.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Российская Федерацияэкологическая катастрофа
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