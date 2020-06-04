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Шкода на мільярди: в Норильську екологічна катастрофа, Путін ввів режим НС

Новини » Надзвичайні події     04.06.2020 - 09:38
Шкода на мільярди: в Норильську екологічна катастрофа, Путін ввів режим НС
Фото: наслідки розливу палива (twitter.com tvcplus)

Нафтопродукти потрапили до річки Амбарна і Далдикан

У Краснодарському краї на півночі Росії стався масштабний витік нафтопродуктів. Близько 21 тисяч куб. м дизпалива розлилися на території 20 га, частина з них потрапила в місцеві річки.

Про це повідомляють РИА Новости.

Інцидент стався 29 травня в місті Норильськ через розгерметизацію одного з резервуарів ТЕЦ-3. Нафтопродукти потрапили до річки Амбарна і Далдикан. На території Краснодарського краю оголосили режим надзвичайної ситуації.Шкода на мільярди: в Норильську екологічна катастрофа, Путін ввів режим НС

Фото: наслідки розливу палива (twitter.com tvcplus)

Російська влада оцінює збитки в десятки мільярдів рублів. Концентрація шкідливих речовин у річках перевищує норму в десятки тисяч разів.

За словами місцевих представників Greenpeace, інцидент став найбільшим розливом нафтопродуктів в арктичній зоні РФ, а усунення наслідків екологічної катастрофи займе понад десять років. При цьому наголошується, що екосистема навряд чи зможе відновитися.

Нагадаємо, в минулому році в Одесі через шторм перекинувся танкер Delfi, концентрація нафтопродуктів у воді перевищувала норму в 53 рази.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Російська Федераціяэкологическая катастрофа
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