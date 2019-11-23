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Затонувший в Одессе танкер мог быть задействован в контрабанде нефти

Новости » Общество     23.11.2019 - 07:38
Затонувший в Одессе танкер мог быть задействован в контрабанде нефти
Фото: затонувший танкер (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Поэтому члены экипажа не хотели эвакуироваться

Танкер Delfi, который сел на мель в Одессе в ночь на 22 ноября, мог быть задействован в контрабандной перевалке нефтепродуктов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

По данным издания, бункеровщик стоял там, где его не могла достать морская охрана ГПСУ.

"По ночам к судну подходили другие танкеры, перекачивавшие в его емкости нефтепродукты, которые впоследствии переправлялись малыми партиями на берег - на катерах, баркасах и других подобных плавсредствах", - пишет издание.

Именно с этим, полагают источники "Думской" в правоохранительных органах, связано длительное пребывание бункеровщика в открытом море, минимальный состав экипажа, нежелание капитана эвакуироваться, а также утверждение компетентных органов по поводу отсутствия "незаконного и опасного для экологии груза".

Также журналисты утверждают, что экипаж танкера знал, чем занимается. Именно поэтому моряки отказывались покинуть борт терпящего бедствие судна.

Отмечается, что дальше сотрудники АМПУ и других служб установят, если позволит штормовое море, боновые ограждения, локализовав разлив нефтепродуктов.

"Через пару дней, когда шторм утихнет, из Черноморска прибудет плавучий кран "Богатырь". Судно сдернут с волнореза, залатают пробоины и откачают воду, после чего отбуксируют в тот же Черноморск, где оно продолжит гнить уже в качестве вещдока по нескольким уголовным производствам", - пишет издание.

РБК-Украина писало, что в результате кораблекрушения в море вылилось большое количество нефтепродуктов. На месте аварии концентрация нефтепродуктов в воде в 53 раза превышает норму.

Ранее в ВМС ВСУ сообщили подробности операции по спасению членов экипажа танкера Delfi.

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