Ущерб на миллиард долларов: в США приговорили к тюрьме украинского хакера
Суд Вашингтона приговорил гражданина Украины Федора Гладыря к десяти годам лишения свободы за серию кибератак на американские компании. Они привели к финансовым потерям на сумму более 1 млрд долларов.
Граждан Украины Федора Гладыря, а также Дмитрия Федорова и Андрея Копакова задержали в 2018 году по обвинению в кибератаках против более чем 100 компаний.
По данным Вашингтона, они состояли в хакерской группировке FIN7, атаковавшей компании в США, украли номера миллионов банковских карт, а также совершали взломы в Великобритании, Австралии и Франции.
В Минюсте тогда сообщали, что хакеры из FIN7 работали под прикрытием компании Combi Security с офисами в России и Израиле, через нее же в группировку привлекались новые люди.
Гладыря задержали в январе 2018 года в Дрездене в Германии и экстрадировали в США. Федорова арестовали в Польше, а Колпакова в-Испании.
Напомним, недавно в Одессе правоохранители разоблачили хакера, который похитил пароли 15 миллионов пользователей систем интернет-банкинга. Хакером оказался 24-летний житель области.
Кроме того, СБУ заблокировала масштабную хакерскую атаку на украинские правительственные ресурсы.