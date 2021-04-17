Збитків на мільярд доларів: у США засудили до в'язниці українського хакера
Суд Вашингтона засудив громадянина України Федора Гладиря до десяти років позбавлення волі за серію кібератак на американські компанії. Вони призвели до фінансових втрат на суму понад 1 млрд доларів.
Громадян України Федора Гладиря, а також Дмитра Федорова та Андрія Копакова затримали у 2018 році за звинуваченням у кібератаках проти більше ніж 100 компаній.
За даними Вашингтона, вони складалися в хакерського угруповання FIN7, що атакувало компанії в США, викрадало номери мільйонів банківських карт, а також здійснювало зломи у Великобританії, Австралії та Франції.
В Мін'юсті тоді повідомляли, що хакери з FIN7 працювали під прикриттям компанії Combi Security з офісами в Росії та Ізраїлі, через неї ж в угрупування залучалися нові люди.
Гладиря затримали у січні 2018 року в Дрездені в Німеччині і екстрадовали до США. Федорова заарештували в Польщі, а Колпакова в Іспанії.
Нагадаємо, нещодавно в Одесі правоохоронці викрили хакера, який викрав паролі 15 мільйонів користувачів систем інтернет-банкінгу. Хакером виявився 24-річний житель області.
Крім того, СБУ заблокувала масштабну хакерську атаку на українські урядові ресурси.