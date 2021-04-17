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Збитків на мільярд доларів: у США засудили до в'язниці українського хакера

Новость на русском → США, Субота 17 квітня 2021 06:20
Збитків на мільярд доларів: у США засудили до в'язниці українського хакера Фото: США покарали українця за кібератаки (freepik)
Автор: Артур Родивилов

Суд Вашингтона засудив громадянина України Федора Гладиря до десяти років позбавлення волі за серію кібератак на американські компанії. Вони призвели до фінансових втрат на суму понад 1 млрд доларів.

Про це повідомляється на сайті Мін'юсту США.

Громадян України Федора Гладиря, а також Дмитра Федорова та Андрія Копакова затримали у 2018 році за звинуваченням у кібератаках проти більше ніж 100 компаній.

За даними Вашингтона, вони складалися в хакерського угруповання FIN7, що атакувало компанії в США, викрадало номери мільйонів банківських карт, а також здійснювало зломи у Великобританії, Австралії та Франції.

В Мін'юсті тоді повідомляли, що хакери з FIN7 працювали під прикриттям компанії Combi Security з офісами в Росії та Ізраїлі, через неї ж в угрупування залучалися нові люди.

Гладиря затримали у січні 2018 року в Дрездені в Німеччині і екстрадовали до США. Федорова заарештували в Польщі, а Колпакова в Іспанії.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі правоохоронці викрили хакера, який викрав паролі 15 мільйонів користувачів систем інтернет-банкінгу. Хакером виявився 24-річний житель області.

Крім того, СБУ заблокувала масштабну хакерську атаку на українські урядові ресурси.

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