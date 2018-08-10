Убыток "Днепропетровскгаза" в первом полугодии 2018 года достиг почти 200 млн гривен

В прошлом году убыток компании превысил 211 млн гривен

За шесть месяцев 2018 ПАО "Днепропетровскгаз" получило убыток от распределения природного газа в размере 196 млн гривен. По результатам прошлого года убыток компании составил более 211 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что основная деятельность "Днепроптеровскгаза" - распределение природного газа - приносит убытки из-за того, что тариф, установленный НКРЭКУ, ниже необходимых, экономически обоснованных затрат предприятия.

Самый большой дисбаланс образуется из-за того, что фактическая стоимость технологического газа значительно выше той, которая предусмотрена в тарифе.

"Установленный НКРЭКУ тариф для нашей компании в этом году предусматривает стоимость газа на технологические нужды 440,2 млн гривен, но в фактических ценах этот объем газа стоит почти в 1,8 раза больше", - говорит финансовый директор "Днепропетровскгаза" Инна Калягина.

В прошлом году ПАО "Днепропетровскгаз" направил на закупку газа для технологических нужд более 60% тарифной выручки предприятия. Поэтому убытки компании в 2018 году только увеличатся.

Дефицит тарифных средств приводит к недостатку финансирования для закупки материалов на эксплуатацию распределительных сетей, конкурентной заработной платы, оплате услуг, в том числе по бесплатной поверке и ремонту счетчиков. Тарифный дефицит по этим статьям расходов "Днепропетровскгаз" оценивает в 41 млн гривен за 2017 год.

Последствиями такой тарифной политики являются долги перед поставщиками технологического газа, проблемы с выполнением эксплуатационных задач, предусмотренных нормативными документами, отток квалифицированных кадров. Дисбалансы прошлых периодов могут быть устранены исключительно за счет компенсаций в будущих периодах, а это более 443,3 млн гривен.

Напомним, 14 июня 2018 НКРЭКУ утвердила Временную методику расчета тарифов на распределение, исходя из объемов распределенного газа. В течение прошлого года ПАО "Днепропетровскгаз" дважды проводило открытые слушания по пересмотру тарифа на услуги распределения газа. В компании призывают НКРЭКУ утвердить безубыточный тариф и компенсировать понесенные компанией убытки.