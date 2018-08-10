Збиток "Дніпропетровськгазу" у першому півріччі 2018 року досяг майже 200 млн гривень

Минулого року збиток компанії перевищив 211 млн гривень

За шість місяців 2018 ПАТ "Дніпропетровськгаз" отримало збиток від розподілу природного газу в розмірі 196 млн гривень. За результатами минулого року збиток компанії становив понад 211 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Повідомляється, що основна діяльність "Дніпроптеровськгазу" - розподіл природного газу - приносить збитки через те, що встановлений НКРЕКП тариф нижче необхідних, економічно обґрунтованих витрат підприємства.

Найбільший дисбаланс утворюється через те, що фактична вартість технологічного газу значно вище тієї, яка передбачена у тарифі.

"Встановлений НКРЕКП тариф для нашої компанії в цьому році передбачає вартість газу на технологічні потреби 440,2 млн гривень, але у фактичних цінах цей обсяг газу коштує майже в 1,8 рази більше", - говорить фінансовий директор "Дніпропетровськгазу" Інна Калягіна.

У минулому році ПАТ "Дніпропетровськгаз" направило на закупівлю газу для технологічних потреб більш 60% тарифної виручки підприємства. Тому збитки компанії в 2018 році тільки збільшаться.

Дефіцит тарифних засобів призводить до нестачі фінансування для закупівлі матеріалів на експлуатацію розподільних мереж, конкурентної заробітної плати, оплату послуг, у тому числі з безоплатної повірки та ремонту лічильників. Тарифний дефіцит за цими статтями витрат "Дніпропетровськгаз" оцінює в 41 млн гривень за 2017 рік.

Наслідками такої тарифної політики є борги перед постачальниками технологічного газу, проблеми з виконанням експлуатаційних завдань, передбачених нормативними документами, відтік кваліфікованих кадрів. Дисбаланси минулих періодів можуть бути усунені виключно за рахунок компенсацій в майбутніх періодах, а це більше 443,3 млн гривень.

Нагадаємо, 14 червня 2018 НКРЕКП затвердила Тимчасову методику розрахунку тарифів на розподіл, виходячи з обсягів розподіленого газу. Протягом минулого року ПАТ "Дніпропетровськгаз" двічі проводило відкриті слухання щодо перегляду тарифу на послуги з розподілу газу. У компанії закликають НКРЕКП затвердити беззбитковий тариф і компенсувати понесені збитки.