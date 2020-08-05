Ущемление верующих в Крыму является поводом усилить санкции против РФ, - Минреинтеграции

Фото: собор Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги (facebook.com/ppu.gov.ua)

В министерстве такие действия считают проявлением слабости

Верховный суд РФ отказался пересматривать решение о выселении общины Православной церкви Украины (ПЦУ) из Кафедрального собора князей Владимира и Ольги в аннексированном Россией Симферополе. Это свидетельствует об ущемлении религиозных прав украинцев на территории оккупированного полуострова.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины.

В ведомстве осудили такие действия РФ и требуют восстановить крымскую общину ПЦУ в ее правах.

"Россия незаконно присвоила и распоряжается имуществом крымской общины Православной церкви Украины, чем нарушает нормы международного права", - заявил замглавы Минреинтеграции Игорь Яременко.

По его словам, вытеснение украинской церкви с временно оккупированного Россией Крыма является "проявлением слабости и получит надлежащий ответ Украины".

"Украина в сотрудничестве с международными партнерами будет рассматривать вопрос усиления санкций против лиц, причастных к преследованиям ПЦУ на территории временно оккупированного Крыма", - добавил Яременко.

Напомним, решение о выселении общины из собора Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги было принято оккупационными "властями" Крыма летом 2019 года за то, что епархия перешла в ПЦУ.

Также РБК-Украина писало, что в марте Кабинет министров передал в госсобственность собор Владимира и Ольги в Крыму.