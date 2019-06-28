В Крыму отобрали главный храм ПЦУ

Фото: собор Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги (ua.krymr.com)

Собор отобрали за то, что епархия перешла в ПЦУ

В оккупированном Крыму отобрали кафедральный собор Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги Крымской епархии канонической Православной церкви Украины. Об этом сообщает проект Радио Свобода Крым.Реалии.

Как отмечается, в здания собора в Симферополе также работает епархиальное управление ПЦУ.

Согласно решению оккупационной администрации, здание должно быть передано в пользование так называемого "министерства имущества" Крыма.

Крымская епархия ПЦУ также должна оплатить "судебные сборы" на сумму в 12 тысяч рублей (около 5 тысяч гривен),.

Ранее архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент заявлял, что от него требуют "освободить помещение" Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе в Симферополе. Требование объясняли окончанием срока действия договора с епархией УПЦ (КП), которая перешла в созданную Православную церковь Украины.

Как сообщало РБК-Украина, 3 марта в оккупированном Крыму российские силовики задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Климента на автовокзале Симферополя, когда архиепископ планировал посетить судебное разбирательство дела политзаключенного Павла Гриба в Ростове-на-Дону (Российская Федерация). Позже Климента отпустили.