Ушаков відреагував на витік розмови з Віткоффом: "Хтось зливає, але не ми"

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що нібито не має уявлення, звідки ЗМІ взяли дані про зміст його телефонних розмов зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
За словами Ушакова, він часто спілкується телефоном із Віткоффом, але подробиць розмов не розкрив. Щодо контактів із Дмитрієвим він зазначив, що той є представником Росії, тому немає нічого незвичного в таких дзвінках.
На питання журналіста про те, чи відповідає дійсності інформація, оприлюднена ЗМІ, Ушаков відповів, що не коментуватиме, оскільки ці бесіди є конфіденційними.
Кремлівський чиновник також висловив припущення, що телефонні розмови могли прослуховуватися третіми сторонами.
""Можливо, хтось підслуховує. Хтось зливає інформацію, але це точно не ми", - заявив Ушаков.
На питання про мотиви витоків він припустив, що їх роблять, щоб "створити нам перешкоди". Ушаков додав, що такі дії навряд чи спрямовані на покращення відносин, які й так налагоджуються важко і потребують подібних контактів.
Він також підкреслив, що попередньо домовлено про візит Віткоффа до Москви наступного тижня разом із кількома представниками адміністрації президента США Дональда Трампа, які займаються питаннями, пов’язаними з Україною.
Нагадаємо, раніше Bloomberg опублікувало дві стенограми. Перша – розмова спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа з Ушаковим, друга – розмова Ушакова і Дмитрієва.
Що стосується першої бесіди – вона відбулася 14 жовтня. У злитій розшифровці Віткофф порадив Ушакову, як краще очільнику часу Володимиру Путіну представити президенту США Дональду Трампу російські пропозиції щодо миру в Україні.
Зокрема, він порекомендував зробити дзвінок до того, як до Білого дому прибуде президент України Володимир Зеленський. Віткофф порадив, щоб Путін привітав Трампа з мирною угодою щодо Гази, що він людина, яка бореться за мир, і додати, що Віткофф і Ушаков обговорювали подібний мирний план із 20 пунктів для України.
У другій стенограмі, вже від 29 жовтня, Ушаков і Дмитрієв обговорювали, що другий передасть Віткоффу розроблений план. Ушаков, зі свого боку, побоювався, що американська сторона може його змінити не на користь РФ.
При цьому Bloomberg додало, що не може точно підтвердити, якими саме пропозиціями Москва поділилася з Вашингтоном і якою мірою вони вплинули на остаточний план щодо України, який складався з 28 пунктів.
Згодом російський посланник Кирило Дмитрієв назвав фейком публікацію Bloomberg, де опубліковано розшифровку його розмови з помічником Путіна Юрієм Ушаковим щодо мирного плану США.