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Усе вирішує Кабмін. Прикордонники відповіли, чи буде заборона на виїзд для жінок на військовому обліку

Україна, Четвер 07 вересня 2023 16:01
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Усе вирішує Кабмін. Прикордонники відповіли, чи буде заборона на виїзд для жінок на військовому обліку Фото: військовий облік жінок (twitter.com Straz_Graniczna)
Автор: Каріна Левицька, Дмитро Левицький

Те, що деякі жінки стануть військовозобовʼязаними з 1 жовтня, не означає, що для них автоматично буде заборонений виїзд з України, як військовозобов’язаним чоловікам.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"На цей час обмеження стосуються українських чоловіків у віці від 18 до 60 років, а також окремих посад державних службовців, що чітко визначено в постанові Уряду, яка регламентує Правила перетину державного кордону громадянами України", - наголосив Демченко.

Він підкреслив, що інших обмежень на цей час немає. Водночас речник додав, що, якщо будуть внесені зміни до цих правил, їх будуть дотримуватись.

"Якщо будуть такі зміни прийняті й вони наберуть чинності, й в них будуть вказані чіткі категорії, кого це стосується, то прикордонники забезпечать дотримання цих правил", - сказав Демченко.

Військовий облік жінок

У жовтні 2022 року Верховна рада ухвалила закон про добровільний військовий облік жінок. Українки з медичною освітою повинні обов'язково прийматися на облік військовозобов'язаних, для інших професій це буде добровільним.

При цьому у Раді наголошують, що поки не планують розширювати перелік спеціальностей для жінок для обов’язкової постановки на військовий облік.

Чи будуть мобілізувати жінок

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснювала, що в Україні зараз не проводиться мобілізація жінок. Громадянки можуть приєднатися до армії за власним бажанням.

За її словами, до 2026 року військовий облік для жінок буде добровільним.

Сьогодні ми писали, що у ЗСУ пояснили, навіщо потрібно проводити військовий облік для жінок.

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