Все решает Кабмин. Пограничники ответили, будет ли запрет на выезд для женщин на воинском учете

То, что некоторые женщины станут военнообязанными с 1 октября, не означает, что для них автоматически будет запрещен выезд из Украины , как военнообязанным мужчинам.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"В настоящее время ограничения касаются украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а также отдельных должностей государственных служащих, что четко определено в постановлении Правительства, которое регламентирует Правила пересечения государственной границы гражданами Украины", - подчеркнул Демченко.

Он подчеркнул, что других ограничений в настоящее время нет. В то же время спикер добавил, что, если будут внесены изменения в эти правила, их будут придерживаться.

"Если будут такие изменения приняты и они вступят в силу, и в них будут указаны четкие категории, кого это касается, то пограничники обеспечат соблюдение этих правил", - сказал Демченко.

Военный учет женщин

В октябре 2022 года Верховная рада приняла закон о добровольном военном учете женщин. Украинки с медицинским образованием должны обязательно приниматься на учет военнообязанных, для других профессий это будет добровольно.

При этом в Раде отмечают, что пока не планируют расширять список специальностей для женщин для обязательной постановки на военный учет.

Будут ли мобилизовать женщин

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр объясняла, что в Украине сейчас не проводится мобилизация женщин. Гражданки могут присоединиться к армии по собственному желанию.

По ее словам, к 2026 году военный учет для женщин будет добровольным.

Сегодня мы писали, что в ВСУ объяснили, зачем нужно проводить военный учет для женщин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.