Усе відбувається на їх очах. В Держатомрегулюванні розкритикували бездіяльність МАГАТЕ

Як відзначив Коріков, країна-терорист відкрито перетворила станцію на військову базу й свідомо порушує вимоги українського регулятора.

"Це все відбувається на очах МАГАТЕ, яке постійно перебуває на станції. Ми б хотіли, щоб була оцінка МАГАТЕ цих протиправних дій, які шкодять безпеці, і бажали б більш критичної позиції МАГАТЕ щонайменше", - додав Коріков.

Голова Держатомрегулювання нагадав про те, як нещодавно на станції була порушена система безпеки на енергоблоці №4.

"Порушена цілісність одного з бар'єрів на шляху розповсюдження радіації в навколишнє середовище. Перший контур - вода, яка омиває ядерне паливо. Вона з'явилася в другому контурі, який має йти на виробництво електрики в турбогенераторі", – пояснив Коріков.

Внаслідок розгерметизації енергоблок довелось зупиняти, зокрема окупанти перевели енергоблок №6 у стан "гарячий зупин". Останній, зі свого боку, не виробляє електроенергію, а бере її з енергосистеми України. Під час роботи насосів виробляється пара, яка потім використовується для власних потреб ЗАЕС.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізьку АЕС окуповано російськими військами з початку масштабного вторгнення РФ в Україну. Росіяни не лише порушують режим експлуатації станції, а й використовують її сховища для зберігання техніки та живої сили. За весь час окупації станція кілька разів відключалася від енергосистеми України.