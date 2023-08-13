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Усе відбувається на їх очах. В Держатомрегулюванні розкритикували бездіяльність МАГАТЕ

Фото: ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Україна бажає, щоб МАГАТЕ надавало більш критичну позицію проти російських протиправних дій на території ЗАЕС, які шкодять безпеці.

Про це заявив голова Державної інспекції ядерного регулювання України, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки Олег Коріков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

Як відзначив Коріков, країна-терорист відкрито перетворила станцію на військову базу й свідомо порушує вимоги українського регулятора.

"Це все відбувається на очах МАГАТЕ, яке постійно перебуває на станції. Ми б хотіли, щоб була оцінка МАГАТЕ цих протиправних дій, які шкодять безпеці, і бажали б більш критичної позиції МАГАТЕ щонайменше", - додав Коріков.

Голова Держатомрегулювання нагадав про те, як нещодавно на станції була порушена система безпеки на енергоблоці №4.

"Порушена цілісність одного з бар'єрів на шляху розповсюдження радіації в навколишнє середовище. Перший контур - вода, яка омиває ядерне паливо. Вона з'явилася в другому контурі, який має йти на виробництво електрики в турбогенераторі", – пояснив Коріков.

Внаслідок розгерметизації енергоблок довелось зупиняти, зокрема окупанти перевели енергоблок №6 у стан "гарячий зупин". Останній, зі свого боку, не виробляє електроенергію, а бере її з енергосистеми України. Під час роботи насосів виробляється пара, яка потім використовується для власних потреб ЗАЕС.

Ситуація на ЗАЕС 

Запорізьку АЕС окуповано російськими військами з початку масштабного вторгнення РФ в Україну. Росіяни не лише порушують режим експлуатації станції, а й використовують її сховища для зберігання техніки та живої сили. За весь час окупації станція кілька разів відключалася від енергосистеми України.

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