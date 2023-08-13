Всё происходит на их глазах. В Госатомрегулировании раскритиковали бездействие МАГАТЭ

Как отметил Кориков, страна-террорист открыто превратила станцию в военную базу и сознательно нарушает требования украинского регулятора.

"Это все происходит на глазах МАГАТЭ, которое постоянно находится на станции. Мы бы хотели, чтобы была оценка МАГАТЭ этим противоправным действиям, которые вредят безопасности, и хотели бы более критической позиции МАГАТЭ как минимум", - добавил Кориков.

Глава Госатомрегулирования напомнил о том, как недавно на станции была нарушена система безопасности на энергоблоке №4.

"Нарушена целостность одного из барьеров на пути распространения радиации в окружающую среду. Первый контур - вода, которая омывает ядерное топливо. Она появилась во втором контуре, который должен идти на производство электричества в турбогенераторе", - пояснил Кориков.

Вследствие разгерметизации энергоблок пришлось останавливать, в частности оккупанты перевели энергоблок №6 в состояние "горячей остановки". Последний, в свою очередь, не производит электроэнергию, а берет ее из энергосистемы Украины. Во время работы насосов вырабатывается пар, который затем используется для собственных нужд ЗАЭС.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками с начала масштабного вторжения РФ в Украину. Россияне не только нарушают режим эксплуатации станции, но и используют ее хранилища для хранения техники и живой силы. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистемы Украины.