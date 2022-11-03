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Все разбито вдребезги. Гайдай показал эвакуацию последних жителей Стельмаховки

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Четверг 03 ноября 2022 11:37
Все разбито вдребезги. Гайдай показал эвакуацию последних жителей Стельмаховки Фото: все разбито наголову. Гайдай показал эвакуацию последних жителей Стельмаховки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне почти полностью уничтожили село Стельмаховка Луганской области. Из населённого пункта были эвакуированы последние жители.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.

"Освобожденную Стельмаховку покинули все мирные жители. Вчера из деоккупированного села эвакуировали последних семерых жителей", - заявил Гайдай.

По словам главы Луганской ОВА, в Грековке и Стельмаховке были завершены стабилизационные мероприятия, жителей уговаривали покинуть населенные пункты из-за мощных обстрелов россиян. В то же время зимовать в селах будет крайне тяжело и опасно.

"По Стельмаховке вопрос закрыт - село пустое. По крайней мере, больше никто не отозвался и какого-либо движения не замечено. По другим деоккупированным населенным пунктам ведем также работу по эвакуации и подвозу гуманитарки", - добавил Гайдай.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 9 октября наши воины освободили село Стельмаховка. Обнародовали фотографию на фоне здания сельского совета.

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