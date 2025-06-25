Усе в оптоволокні: у ЗСУ показали, як війна змінила легендарний Серебрянський ліс

"Так тепер виглядає легендарний Серебрянський ліс в смузі відповідальності 63 бригади – весь покритий оптоволокном від дронів. Можете уявити, скільки їх літає тут. І як цей пейзаж виглядатиме після закінчення війни", - підписано відео.

На опублікованих кадрах видно, що весь ліс нібито покритий дивною павутиною. Однак насправді - це оптоволокно, яке застосовується для дронів.

Варто нагадати, що наразі Україна та Росія активно працюють над розвитком ударних дронів на оптоволокні. Адже вони мають низку переваг, зокрема, дальність дронів на оптоволокні невдовзі буде становити 30-50 кілометрів.

Що відомо про Серебрянський ліс

Серебрянський ліс, відомий також як Кремінський або, за словами українських військових, "ліс чудес", розташований безпосередньо біля міста Кремінна. Частина його території входить до складу ботанічного заказника місцевого значення "Серебрянський", який перебуває у віданні державного підприємства "Кремінське лісомисливське господарство".

Цей переважно сосновий масив починається просто від околиць Кремінної та тягнеться понад 107 гектарів - аж до адміністративного кордону з Донецькою областю. Восени 2022 року, через пів року після окупації Кремінної, російські війська почали активні штурми цієї території.



Саме в цей період стало очевидно, що блискавичне захоплення України провалилося, тож Кремль зосередив зусилля на встановленні контролю над межами Донецької та Луганської областей. У цьому контексті Серебрянський ліс набув стратегічного значення для російської армії. Противник постійно намагається витіснити українські сили із району Серебрянського лісу. Через це у Серебрянському лісі не вщухають запеклі бої.