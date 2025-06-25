Все в оптоволокне: в ВСУ показали, как война изменила легендарный Серебрянский лес

"Так теперь выглядит легендарный Серебрянский лес в полосе ответственности 63 бригады - весь покрыт оптоволокном от дронов. Можете представить, сколько их летает здесь. И как этот пейзаж будет выглядеть после окончания войны", - подписано видео.

На опубликованных кадрах видно, что весь лес якобы покрыт странной паутиной. Однако на самом деле - это оптоволокно, которое применяется для дронов.

Стоит напомнить, что сейчас Украина и Россия активно работают над развитием ударных дронов на оптоволокне. Ведь они имеют ряд преимуществ, в частности, дальность дронов на оптоволокне вскоре будет составлять 30-50 километров.

Что известно о Серебрянском лесу

Серебрянский лес, известный также как Кременской или, по словам украинских военных, "лес чудес", расположен непосредственно возле города Кременная. Часть его территории входит в состав ботанического заказника местного значения "Серебрянский", который находится в ведении государственного предприятия "Кременское лесоохотничье хозяйство".

Этот преимущественно сосновый массив начинается прямо от окраин Кременной и тянется более 107 гектаров - до административной границы с Донецкой областью. Осенью 2022 года, через полгода после оккупации Кременной, российские войска начали активные штурмы этой территории.



Именно в этот период стало очевидно, что молниеносный захват Украины провалился, поэтому Кремль сосредоточил усилия на установлении контроля над границами Донецкой и Луганской областей. В этом контексте Серебрянский лес приобрел стратегическое значение для российской армии. Противник постоянно пытается вытеснить украинские силы из района Серебрянского леса. Поэтому в Серебрянском лесу не утихают ожесточенные бои.