Усе нагадує 1938 рік. Дискусії про Україну можуть завести до пастки Путіна, - Каллас

Європа, Неділя 14 вересня 2025 01:10
Усе нагадує 1938 рік. Дискусії про Україну можуть завести до пастки Путіна, - Каллас Фото: Кая Каллас заявила про небезпеку вимог РФ територіальних поступок України (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої безпекової політики Кая Каллас заявила, що прості розмови та дискусії про можливі територіальні поступки України - це шлях до пастки агресорки Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Redaktionsnetzwerk Deutschland.

За словами Каллас, класична російська тактика переговорів працює в три кроки:

  • по-перше, Москва вимагає щось, що ніколи їй не належало;
  • далі йдуть ультиматуми та погрози силою;
  • нарешті, на Заході мобілізуються голоси, які готові запропонувати Росії саме те, чого вона ніколи раніше не мала.

Зрештою, росіяни отримують більше, ніж вони коли-небудь наважувалися мріяти.

"Ця дискусія про можливі територіальні поступки – пастка, і ми не повинні в неї потрапити. Росіяни хочуть, щоб ми обговорили, від чого Україна повинна відмовитися заради миру, повністю ігноруючи той факт, що сам Кремль досі не пішов на жодні поступки", - сказала вона.

На які території претендує Москва

Каллас наголосила, що Кремль претендує на території, які навіть не окуповані російськими військами і зрештою продає це як компроміс, "лише" зберігаючи території, які він уже завоював.

"Але це насправді не компроміс, якщо ви раніше висували абсолютно надмірні вимоги. Тому я ще раз кажу: ми не повинні потрапити в пастку Путіна. Наша мета має полягати в тому, щоб ця війна не окупилася для Путіна", - цитує її видання.

Щодо порушення російськими беспілотниками повітряного простору Польщі, дипломатка ЄС наголосила: з'являється все більше доказів того, що порушення було навмисним, а не випадковим.

Кая Каллас висловила впевненість, що зараз треба збільшити підтримку України та інвестувати в європейську оборону.

"Зрештою дешевше зупинити Росію в Україні, ніж мати російські танки біля воріт ЄС. Сьогодні ми маємо ситуацію, що нагадує 1938 рік: Чехословаччина просила допомоги проти нацистської Німеччини, не отримала її та потрапила до рук нацистів. Різниця сьогодні полягає в тому, що якщо Україна впаде, безпека всієї Європи буде під загрозою. Ми повинні продемонструвати, що ми засвоїли урок з історії", - сказала вона.

Про те, що європейські держави готові дати відсіч Кремлю, говорив і спецпредставник президента США Кіт Келлог.

Він відзначив, що дивлячись на Європу, можна сказати, що війна вже точиться на кордонах.

Президент України Володимир Зеленский наголошував, що територіальні поступки Путіну в Україні призведуть лише до того, що Путін використає захоплені території як плацдарм для нападу на Європу, якщо та не зможе стати сильною.

