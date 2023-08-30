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US Open: Цуренко другою серед українок пробилася в наступний раунд

Фото: Леся Цуренко підтримала заспів Еліни Світоліної (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Леся Цуренко поповнила список учасниць другого кола Відкритого чемпіонату США 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

US Open, 1-й раунд, жінки

Жакемо – Цуренко – 1:2 (5:7, 6:3, 1:6)

 

 

Уродженка Рівненщини в першому раунді розібралася з француженкою Жакемо. Суперниця краще виглядала в дебюті, впевнено повівши з брейком (3:0). Утім, українка швидко вирівняла становище та дала старт гойдалкам на корті.

Лідер кілька разів змінювався, тож імовірність тай-брейку різко зросла. Та в одинадцятому геймі Цуренко ще раз перемогла на подачі французької тенісистки та знову вирвалася вперед (6:5). Стратегічною перевагою досвідчена українка скористалася сповна, реалізувавши сет-пойнт із другої спроби.

Проте, Жакемо спромоглася на камбек у другій партії. Вона контролювала перебіг подій упродовж усього сету та з трьома брейками проти двох в опонентки зуміла оперативно зрівняти рахунок. На партію молода француженка витратила всього 39 хвилин.

Цуренко знайшла відповідь у третьому сеті. Вона просто зім'яла Жакемо, віддавши тій лише один гейм. З відсотком першої подачі на рівні 73% українська тенісистка дотиснула суперницю з Франції ще швидше – за 36 хвилин.

У наступному раунді Цуренко зустрінеться з нейтральною росіянкою Александровою. Вона в першому колі вибила канадку Фернандес у трьох сетах. Матч запланований на 31 серпня. У протистояннях з Александровою Цуренко впевнено веде (4:0).

До слова, раніше Світоліна здолала німкеню Фрідзам у 1/64 фіналу US Open.

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