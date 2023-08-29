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Світоліна з легкої перемоги стартувала на US Open-2023

Нью-Йорк, Вівторок 29 серпня 2023 23:08
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Світоліна з легкої перемоги стартувала на US Open-2023 Фото: Еліна Світоліна гратиме в другому раунді US Open (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перша ракетка України Еліна Світоліна здолала німкеню Анну-Лену Фрідзам у першому колі цьогорічного Відкритого чемпіонату США з тенісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

US Open, 1-й раунд, жінки

Світоліна – Фрідзам – 2:0 (6:3, 6:1)

Українка витратила всього годину, щоб здолати суперницю в двох сетах. У першій партії німецька тенісистка трималася в темпі Світоліної лише в дебюті. Та вже в п'ятому геймі Фрідзам віддала гейм на власній подачі.

Зі стратегічною перевагою українська тенісистка швидко вийшла на відстань одного пункту до завершення сету на власну користь. За рахунку 5:3 на користь Світоліної подача перейшла до німкені. Вона повела 40:0, але титулована українка відігралася і з першої спроби реалізувала сет-пойнт.

Далі більше. Другу партію Світоліна розпочала з п'яти виграних геймів поспіль. Лише з таким гандикапом в активі перша ракетка України дозволила собі розслабитися. Фрідзам розмочила рахунок, та більшого українка їй не дозволила. Світоліна втретє за сет виконала власну подачу "під нуль" і закрила гейм, партію і матч.

У наступному колі суперницею вітчизняної тенісистки буде переможниця протистояння нейтральної росіянки Павлюченкової та американки Кроулі. Їхній очний поєдинок відбудеться у ніч проти середи.

До слова, напередодні Калініна програла Соррібес-Тормо з Іспанії в 1/64 фіналу US Open.

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