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US Open провів матч на підтримку України: скільки коштів зібрали зірки

Нью-Йорк, Четвер 24 серпня 2023 10:55
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US Open провів матч на підтримку України: скільки коштів зібрали зірки Фото: Еліна Світоліна стала натхненницею заходу (facebook.com/elinasvitolinaofficial)
Автор: Антон Федорців

Організатори Відкритого чемпіонату США з тенісу влаштували благодійний поєдинок для підтримки українців у протистоянні воєнній агресії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter змагань.

Захід відбувся на Стадіоні Луї Армстронга в Нью-Йорку. Мета благодійного поєдинку – поповнення фонду допомоги Україні в кризових ситуаціях.

Організатори запросили на матч зірок першої величини. Зокрема, компанію першій ракетці України Еліні Світоліній склав найсильніший тенісист планети Карлос Алькарас. До них приєдналися Гаель Монфіс, Френсіс Тіафо, Джессіка Пегула, Дженніфер Брейді та інші.

Були й інші селебрітіс – зірка НБА Джимм Батлер і співак Себастьян Ятра. Імпровізований фінал зіграли в парах. Світоліна в дуеті з чоловіком Монфісом протистояли американцям Тіафо та Брейді. Загалом організатори зібрали 320 тисяч доларів.

Раніше US Open оголосив володарок wild-card на цьогорічний розіграш. До списку щасливиць потрапили відразу дві колишні перші ракетки світу – Вінус Вільямс і Каролін Возняцкі. Співпраця з австралійською і французькою асоціаціями також дозволила отримати запрошення Хантер і Ферро.

До слова, раніше Ястремська пробилася в другий раунд кваліфікації US Open-2023.

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