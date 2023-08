US Open провів матч на підтримку України: скільки коштів зібрали зірки

Захід відбувся на Стадіоні Луї Армстронга в Нью-Йорку. Мета благодійного поєдинку – поповнення фонду допомоги Україні в кризових ситуаціях.

Організатори запросили на матч зірок першої величини. Зокрема, компанію першій ракетці України Еліні Світоліній склав найсильніший тенісист планети Карлос Алькарас. До них приєдналися Гаель Монфіс, Френсіс Тіафо, Джессіка Пегула, Дженніфер Брейді та інші.

Були й інші селебрітіс – зірка НБА Джимм Батлер і співак Себастьян Ятра. Імпровізований фінал зіграли в парах. Світоліна в дуеті з чоловіком Монфісом протистояли американцям Тіафо та Брейді. Загалом організатори зібрали 320 тисяч доларів.

Раніше US Open оголосив володарок wild-card на цьогорічний розіграш. До списку щасливиць потрапили відразу дві колишні перші ракетки світу – Вінус Вільямс і Каролін Возняцкі. Співпраця з австралійською і французькою асоціаціями також дозволила отримати запрошення Хантер і Ферро.

A mixed doubles point that doesn't disappoint from Jennifer Brady, Chris Eubanks, Gael Monfils and Elina Svitolina! pic.twitter.com/u9VWsQgUUo