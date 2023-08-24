US Open провел матч в поддержку Украины: сколько средств собрали звезды
Организаторы Открытого чемпионата США по теннису устроили благотворительный поединок для поддержки украинцев в противостоянии военной агрессии РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter соревнований.
Мероприятие прошло на стадионе Луи Армстронга в Нью-Йорке. Цель благотворительного поединка – пополнение фонда помощи Украине в кризисных ситуациях.
Организаторы пригласили на матч звезды первой величины. В частности, компанию первой ракетке Украины Элине Свитолиной составил сильнейший теннисист планеты Карлос Алькарас. К ним присоединились Гаэль Монфис, Фрэнсис Тиафо, Джессика Пегула, Дженнифер Брэди и другие.
Были и другие селебритис – звезда НБА Джимм Батлер и певец Себастьян Ятра. Импровизированный финал сыграли в парах. Свитолина в дуэте с мужем Монфисом противостояли американцам Тиафо и Брэди. В общей сложности организаторы собрали 320 тысяч долларов.
Ранее US Open объявил обладательниц wild-card на розыгрыш этого года. В список счастливиц попали сразу две бывшие первые ракетки мира – Винус Уильямс и Каролин Возняцки. Сотрудничество с австралийской и французской ассоциациями также позволило получить приглашения Хантер и Ферро.
A mixed doubles point that doesn't disappoint from Jennifer Brady, Chris Eubanks, Gael Monfils and Elina Svitolina! pic.twitter.com/u9VWsQgUUo— US Open Tennis (@usopen) August 24, 2023
К слову, ранее Ястремская пробилась во второй раунд квалификации US Open-2023.
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