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US Open провел матч в поддержку Украины: сколько средств собрали звезды

Нью-Йорк, Четверг 24 августа 2023 10:55
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US Open провел матч в поддержку Украины: сколько средств собрали звезды Фото: Элина Свитолина стала вдохновительницей мероприятия (facebook.com/elinasvitolinaofficial)
Автор: Антон Федорцив

Организаторы Открытого чемпионата США по теннису устроили благотворительный поединок для поддержки украинцев в противостоянии военной агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter соревнований.

Мероприятие прошло на стадионе Луи Армстронга в Нью-Йорке. Цель благотворительного поединка – пополнение фонда помощи Украине в кризисных ситуациях.

Организаторы пригласили на матч звезды первой величины. В частности, компанию первой ракетке Украины Элине Свитолиной составил сильнейший теннисист планеты Карлос Алькарас. К ним присоединились Гаэль Монфис, Фрэнсис Тиафо, Джессика Пегула, Дженнифер Брэди и другие.

Были и другие селебритис – звезда НБА Джимм Батлер и певец Себастьян Ятра. Импровизированный финал сыграли в парах. Свитолина в дуэте с мужем Монфисом противостояли американцам Тиафо и Брэди. В общей сложности организаторы собрали 320 тысяч долларов.

Ранее US Open объявил обладательниц wild-card на розыгрыш этого года. В список счастливиц попали сразу две бывшие первые ракетки мира – Винус Уильямс и Каролин Возняцки. Сотрудничество с австралийской и французской ассоциациями также позволило получить приглашения Хантер и Ферро.

К слову, ранее Ястремская пробилась во второй раунд квалификации US Open-2023.

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Теннис Элина Свитолина
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