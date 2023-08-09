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US Open анонсував рекордний в історії призовий фонд

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Нью-Йорк, Середа 09 серпня 2023 11:49
US Open анонсував рекордний в історії призовий фонд Фото: Іга Свьонтек тріумфувала в Нью-Йорку торік (facebook.com/usopentennis)
Автор: Антон Федорців

Організатори Відкритого чемпіонату США з тенісу оприлюднили схему розподілу призових у рамках розіграшу 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Загальний гонорарний фонд US Open цьогоріч складе рекордні 65 млн доларів. Переможці в чоловічому та жіночому одиночному розрядах отримають по 3 мільйони "зелених".

У порівнянні з торішнім розіграшем призовий фонд зріс на 8%. Однакові призові для чоловіків і жінок почали виплачувати на Відкритому чемпіонаті США ще в 1973 році. Тоді переможці заробили по 25 тисяч доларів. Цьогоріч для всіх учасників турніру ще й запровадять "туристичні ваучери" на 1000 доларів, а також вони отримають додатковий номер у готелі.

Призові US Open-2023 в одиночному розряді:

  • перше коло – 81,5 тисяч доларів;
  • друге коло – 123 тисячі;
  • третє коло – 191 тисяча;
  • четверте коло – 284 тисячі;
  • 1/4 фіналу – 455 тисяч;
  • 1/2 фіналу – 775 тисяч;
  • фінал – 1,5 млн;
  • титул – 3 млн.

Раніше Снігур і ще 5 українців заявилися у кваліфікацію US Open-2023. Компанію їй складуть Даяна Ястремська, Катаріна Завацька та Юлія Стародубцева. Остання вперше в кар'єрі виступить на мейджорах. Також у Нью-Йорку зіграють Віталій Сачко та Олексій Крутих.

До слова, раніше Світоліна піднялася на одну позицію вгору в рейтингу WTA.

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