US Open анонсировал рекордный в истории призовой фонд

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Общий гонорарный фонд US Open в этом году составит рекордные 65 млн долларов. Победители в мужском и женском одиночном разрядах получат по 3 миллиона "зеленых".

По сравнению с прошлогодним розыгрышем, призовой фонд вырос на 8%. Одинаковые призовые для мужчин и женщин начали платить на Открытом чемпионате США еще в 1973 году. Тогда победители заработали по 25 тысяч долларов. В этом году для всех участников турнира также введут "туристические ваучеры" на 1000 долларов, а еще они получат дополнительный номер в отеле.

Призовые US Open-2023 в одиночном разряде:

первый круг – 81,5 тысячи долларов;

второй круг – 123 тысячи;

третий круг – 191 тысяча;

четвертый круг – 284 тысячи;

1/4 финала – 455 тысяч;

1/2 финала – 775 тысяч;

финал – 1,5 млн;

титул – 3 млн.

Ранее Снигур и еще 5 украинцев заявились в квалификацию US Open-2023. Компанию ей составят Даяна Ястремская, Катарина Завацкая и Юлия Стародубцева. Последняя впервые в карьере выступит на мэйджорах. Также в Нью-Йорке сыграют Виталий Сачко и Алексей Крутых.