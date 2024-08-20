US Open-2024: Снігур і Стародубцева пройшли перший раунд кваліфікації

US Open-2024, кваліфікація, перший раунд

Савіних – Снігур – 0:2 (4:6, 4:6)

Стародубцева – Хіменес Касінцева – 2:0 (6:2, 6:1)

Снігур розібралася з нейтральною росіянкою Валєрією Савіних. Найцікавіше розпочалося зі середини першого сету, коли стартували перегони брейків. Переможницею з цієї дуелі вийшла українка (3:2), яка з першої спроби реалізувала сетбол.

Тенденція продовжилася в другому партії. На початку суперниці взяли подачі одна одної, а потім на певний час зосередилися на власних. Утім, долю зустрічі вирішили саме брейки. У десятому геймі Снігур узяла "під нуль" подачу Савіних і закрила сет і матч.

Стародубцева перемогла андоррку з російським корінням Вікторією Хіменес Касінцевою. У третьому геймі українська тенісистка оформила брейк, а після зворотного від піренейки ще двічі взяла подачі опонентки та повела за партіями.

Натомість другий сет Стародубцева розпочала надпотужно, взявши три гейми поспіль. Вона дозволила Хіменес Касінцевій розмочити рахунок, але не більше. Далі українка зі ще двома брейками відправила андоррську тенісистку додому.

У наступному раунді Снігур зустрінеться з новозеландкою Прісциллою Хон. Тим часом Стародубцева позмагається за вихід у фінал кваліфікації з китайською тенісисткою Сінью Гао. Обидва поєдинки заплановані на 21 серпня.