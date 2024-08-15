ua en ru
Чт, 15 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Костюк із ювілейною перемогою поповнила список тенісних гросмейстерів України

Цинциннаті, Четвер 15 серпня 2024 11:58
UA EN RU
Костюк із ювілейною перемогою поповнила список тенісних гросмейстерів України Фото: Марта Костюк націлилася переписати історію вітчизняного тенісу (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перемога над новозеландкою Лулу Сан у Цинциннаті стала особливою для української тенісистки Марти Костюк. Цей успіх став для неї двадцятим на турнірах серії WTA 1000.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ukrainian Tennis.

Національна перша ракетка стала шостою українкою, яка підкорила гросмейстерький рубіж. Ще цьогоріч вона матиме нагоду піднятися на 3-тє місце в рейтингу співвітчизниць на великих турнірах Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Безумовним лідером списку залишається Еліна Світоліна. Вона здобула 104 таких перемоги. Далі розташувалися Леся Цуренко (39) та Ангеліна Калініна (24). Натомість найближчими орієнтирами для Костюк будуть Даяна Ястремська (23) та Катерина Бондаренко/Володько (21).

На Cincinnati Open піднятися на 5-те місце українській тенісистці буде вкрай складно. Суперницею Костюк у 1/8 фіналу змагань в Огайо стане перша ракетка світу Іга Свьонтек. Полька в другому раунді турніру розібралася з колишньою росіянкою Варварою Грачовою.

Українські тенісистки з найбільшою кількістю перемог на турнірах серії WTA 1000:

  • Еліна Світоліна – 104
  • Леся Цуренко – 39
  • Ангеліна Калініна – 24
  • Даяна Ястремська – 23
  • Катерина Бондаренко/Володько – 21
  • Марта Костюк – 20

До слова, раніше Костюк погіршила становище в рейтингу WTA.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Марта Костюк
NEWS
"Ахмат" і не тільки. З'явилися подробиці взяття в полон 100 росіян у Курській області
"Ахмат" і не тільки. З'явилися подробиці взяття в полон 100 росіян у Курській області
DAILY
Буря у склянці. Навіщо Путін та Орбан влаштували політичну виставу через нафту та санкції
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Буря у склянці. Навіщо Путін та Орбан влаштували політичну виставу через нафту та санкції