US Open-2024: Снигур и Стародубцева прошли первый раунд квалификации

US Open-2024, квалификация, первый раунд

Савиных – Снигур – 0:2 (4:6, 4:6)

Стародубцева – Хименес Кассинцева – 2:0 (6:2, 6:1)

Снигур разобралась с нейтральной россиянкой Валерией Савиных. Самое интересное началось с середины первого сета, когда стартовала гонка брейков. Победительницей из этой дуэли вышла украинка (3:2), с первой попытки реализовавшая сетбол.

Тенденция продолжилась во второй партии. В начале соперницы взяли подачи друг друга, а затем на время сосредоточились на собственных. Впрочем, судьбу встречи решили именно брейки. В десятом гейме Снигур взяла "под ноль" подачу Савиных и закрыла сет и матч.

Стародубцева победила андоррку с русскими корнями Викторией Хименес Касинцевой. В третьем гейме украинская теннисистка оформила брейк, а после обратного от пиренейки еще дважды взяла подачи оппонентки и повела по партиям.

В свою очередь второй сет Стародубцева начала сверхмощно, взяв три гейма подряд. Она позволила Хименес Касинцевой размочить счет, но не больше. Далее украинка с еще двумя брейками отправила андоррскую теннисистку домой.

В следующем раунде Снигур встретится с новозеландкой Присциллой Хон. Тем временем Стародубцева поборется за выход в финал квалификации с китайской теннисисткой Синью Гао. Оба поединка запланированы на 21 августа.