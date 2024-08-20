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US Open-2024: Снигур и Стародубцева прошли первый раунд квалификации

Фото: Юлия Стародубцева мчится в основную сетку мейджора (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинские теннисистки Дария Снигур и Юлия Стародубцева пробились во второй квалификационный раунд Открытого чемпионата США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

US Open-2024, квалификация, первый раунд

Савиных – Снигур – 0:2 (4:6, 4:6)

Стародубцева – Хименес Кассинцева – 2:0 (6:2, 6:1)

 

 

Снигур разобралась с нейтральной россиянкой Валерией Савиных. Самое интересное началось с середины первого сета, когда стартовала гонка брейков. Победительницей из этой дуэли вышла украинка (3:2), с первой попытки реализовавшая сетбол.

Тенденция продолжилась во второй партии. В начале соперницы взяли подачи друг друга, а затем на время сосредоточились на собственных. Впрочем, судьбу встречи решили именно брейки. В десятом гейме Снигур взяла "под ноль" подачу Савиных и закрыла сет и матч.

Стародубцева победила андоррку с русскими корнями Викторией Хименес Касинцевой. В третьем гейме украинская теннисистка оформила брейк, а после обратного от пиренейки еще дважды взяла подачи оппонентки и повела по партиям.

В свою очередь второй сет Стародубцева начала сверхмощно, взяв три гейма подряд. Она позволила Хименес Касинцевой размочить счет, но не больше. Далее украинка с еще двумя брейками отправила андоррскую теннисистку домой.

В следующем раунде Снигур встретится с новозеландкой Присциллой Хон. Тем временем Стародубцева поборется за выход в финал квалификации с китайской теннисисткой Синью Гао. Оба поединка запланированы на 21 августа.

К слову, ранее Костюк поднялась в топ-6 украинских теннисисток по победам на WTA 1000.

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