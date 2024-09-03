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US Open-2024: перші ракетки, чотири господарі та інші склали чвертьфінальні пари турніру

Фото: Іга Свьонтек вийде на корт 4 вересня (usta.com)
Автор: Антон Федорців

У рамках Відкритого чемпіонату США з тенісу визначилися всі чвертьфіналісти в жіночому та чоловічому одиночних розрядах на чолі з лідерами класифікацій – полькою Ігою Свьонтек та італійцем Янніком Зіннером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

У вісімці найкращих серед жінок опинилися відразу дві господарки кортів. Емма Наварро 3 вересня зустрінеться з іспанською тенісисткою Паулою Бадосою, а 4 вересня Джессіка Пегула намагатиметься зупинити Свьонтек.

Олімпійська чемпіонка Чжен Ціньвень з Китаю у ніч проти середи протистоятиме білорусці Аріні Сабаленко. Натомість бразильська тенісистка Беатріс Хаддад Майя за путівку в півфінал позмагається з чешкою Кароліною Муховою.

Усі пари 1/4 фіналу в жіночому одиночному розряді:

  • Бадоса – Наварро, 3 вересня, не раніше 19:00
  • Чжен – Сабаленко, 4 вересня, не раніше 02:00
  • Хаддад Майя – Мухова, 4 вересня, не раніше 19:00
  • Свьонтек – Пегула, 4 вересня, не раніше 19:00

 

 

Дует американців залишився і в турнірі чоловіків. Тейлор Фріц у вівторок ввечері зустрінеться з німцем Александером Звєрєвим, а в ніч проти середи Френсіс Тіафо схрестить ракетки з болгарським тенісистом Грігором Дімітровим.

4 вересня британець Джек Дрейпер протистоятиме Алексу Де Мінору з Австралії. Натомість останній чвертьфінал матиме найгучнішу вивіску. У "завчасному фіналі" Зіннер зустрінеться з нейтральним росіянином Даніїлом Медвєдєвим.

Усі пари 1/4 фіналу в чоловічому одиночному розряді:

  • Фріц – Звєрєв, 3 вересня, не раніше 20:30
  • Дімітров – Тіафо, 4 вересня, не раніше 03:30
  • Дрейпер – Де Мінор, 4 вересня, не раніше 19:00
  • Зіннер – Медвєдєв, 4 вересня, не раніше 19:00

 

До слова, раніше пригадали найкращі виступи українських тенісисток на US Open.

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