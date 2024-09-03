US Open-2024: первые ракетки, четыре хозяина и другие составили пары 1/4 финала турнира

В восьмерке лучших среди женщин оказались сразу две хозяйки кортов. Эмма Наварро 3 сентября встретится с испанской теннисисткой Паулой Бадосой, а 4 сентября Джессика Пегула попытается остановить Свентек.

Олимпийская чемпионка Чжэн Циньвэнь из Китая в ночь на среду будет противостоять белоруске Арине Соболенко. Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя за путевку в полуфинал сразится с чешкой Каролиной Муховой.

Все пары 1/4 финала в женском одиночном разряде:

Бадоса - Наварро, 3 сентября, не раньше 19:00

Чжэн – Соболенко, 4 сентября, не ранее 02:00

Хаддад Майя – Мухова, 4 сентября, не раньше 19:00

Свентек – Пегула, 4 сентября, не раньше 19:00

Дуэт американцев остался и в турнире мужчин. Тейлор Фриц во вторник вечером встретится с немцем Александером Зверевым, а в ночь на среду Фрэнсис Тиафо скрестит ракетки с болгарским теннисистом Григором Димитровым.

4 сентября британец Джек Дрейпер будет противостоять Алексу Де Минору из Австралии. Зато последний четвертьфинал будет иметь громкую вывеску. В "досрочном финале" Зиннер встретится с нейтральным россиянином Даниилом Медведевым.

Все пары 1/4 финала в мужском одиночном разряде: