ua en ru
Вт, 03 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

US Open-2024: первые ракетки, четыре хозяина и другие составили пары 1/4 финала турнира

Нью-Йорк, Вторник 03 сентября 2024 17:30
UA EN RU
US Open-2024: первые ракетки, четыре хозяина и другие составили пары 1/4 финала турнира Фото: Ига Свентек выйдет на корт 4 сентября (usta.com)
Автор: Антон Федорцив

В рамках Открытого чемпионата США по теннису определились все четвертьфиналисты в женском и мужском одиночных разрядах во главе с лидерами классификаций – полькой Игой Свёнтек и итальянцем Янником Зиннером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

В восьмерке лучших среди женщин оказались сразу две хозяйки кортов. Эмма Наварро 3 сентября встретится с испанской теннисисткой Паулой Бадосой, а 4 сентября Джессика Пегула попытается остановить Свентек.

Олимпийская чемпионка Чжэн Циньвэнь из Китая в ночь на среду будет противостоять белоруске Арине Соболенко. Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя за путевку в полуфинал сразится с чешкой Каролиной Муховой.

Все пары 1/4 финала в женском одиночном разряде:

  • Бадоса - Наварро, 3 сентября, не раньше 19:00
  • Чжэн – Соболенко, 4 сентября, не ранее 02:00
  • Хаддад Майя – Мухова, 4 сентября, не раньше 19:00
  • Свентек – Пегула, 4 сентября, не раньше 19:00

US Open-2024: первые ракетки, четыре хозяина и другие составили пары 1/4 финала турнира

Дуэт американцев остался и в турнире мужчин. Тейлор Фриц во вторник вечером встретится с немцем Александером Зверевым, а в ночь на среду Фрэнсис Тиафо скрестит ракетки с болгарским теннисистом Григором Димитровым.

4 сентября британец Джек Дрейпер будет противостоять Алексу Де Минору из Австралии. Зато последний четвертьфинал будет иметь громкую вывеску. В "досрочном финале" Зиннер встретится с нейтральным россиянином Даниилом Медведевым.

Все пары 1/4 финала в мужском одиночном разряде:

  • Фриц – Зверев, 3 сентября, не раньше 20:30
  • Димитров – Тиафо, 4 сентября, не ранее 03:30
  • Дрейпер – Де Минор, 4 сентября, не раньше 19:00
  • Зиннер – Медведев, 4 сентября, не раньше 19:00

US Open-2024: первые ракетки, четыре хозяина и другие составили пары 1/4 финала турнира

К слову, ранее вспомнили лучшие выступления украинских теннисисток на US Open.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис
NEWS
В Кабмине и ОП ожидаются кадровые перестановки, - источники
В Кабмине и ОП ожидаются кадровые перестановки, - источники
DAILY
Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России