US Open-2024: первые ракетки, четыре хозяина и другие составили пары 1/4 финала турнира
В рамках Открытого чемпионата США по теннису определились все четвертьфиналисты в женском и мужском одиночных разрядах во главе с лидерами классификаций – полькой Игой Свёнтек и итальянцем Янником Зиннером.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
В восьмерке лучших среди женщин оказались сразу две хозяйки кортов. Эмма Наварро 3 сентября встретится с испанской теннисисткой Паулой Бадосой, а 4 сентября Джессика Пегула попытается остановить Свентек.
Олимпийская чемпионка Чжэн Циньвэнь из Китая в ночь на среду будет противостоять белоруске Арине Соболенко. Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя за путевку в полуфинал сразится с чешкой Каролиной Муховой.
Все пары 1/4 финала в женском одиночном разряде:
- Бадоса - Наварро, 3 сентября, не раньше 19:00
- Чжэн – Соболенко, 4 сентября, не ранее 02:00
- Хаддад Майя – Мухова, 4 сентября, не раньше 19:00
- Свентек – Пегула, 4 сентября, не раньше 19:00
Дуэт американцев остался и в турнире мужчин. Тейлор Фриц во вторник вечером встретится с немцем Александером Зверевым, а в ночь на среду Фрэнсис Тиафо скрестит ракетки с болгарским теннисистом Григором Димитровым.
4 сентября британец Джек Дрейпер будет противостоять Алексу Де Минору из Австралии. Зато последний четвертьфинал будет иметь громкую вывеску. В "досрочном финале" Зиннер встретится с нейтральным россиянином Даниилом Медведевым.
Все пары 1/4 финала в мужском одиночном разряде:
- Фриц – Зверев, 3 сентября, не раньше 20:30
- Димитров – Тиафо, 4 сентября, не ранее 03:30
- Дрейпер – Де Минор, 4 сентября, не раньше 19:00
- Зиннер – Медведев, 4 сентября, не раньше 19:00
К слову, ранее вспомнили лучшие выступления украинских теннисисток на US Open.
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