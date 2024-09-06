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US Open-2024: Пегула з камбеком та Сабаленко на класі пробилися у фінал турніру

Фото: Джессіка Пегула вперше гратиме фінал американського мейджора (nypost.com)
Автор: Антон Федорців

Білоруська тенісистка Аріна Сабаленко та американка Джессіка Пегула сформували фінальну пару жіночого розряду Відкритого чемпіонату США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

US Open, 1/2 фіналу, жінки

Наварро – Сабаленко – 0:2 (3:6, 6:7)

Пегула – Мухова – 2:1 (1:6, 6:4, 6:2)

 

 

Сабаленко зірвала американський фінал, розібравшись з Еммою Наварро. Старт видався непростим для білоруски. Вона повела 2:0 з брейком, але американська тенісистка швидко відновила паритет. Утім, у шостому геймі друга ракетку світу вдруге взяла подачу Наварро та згодом повела за сетами.

Друга партія була ще напруженішою. На брейк Сабаленко в п'ятому геймі господарка кортів відповіла в десятому. Зрештою, справа дійшла до тай-брейку. Наварро розпочала з двох набраних пунктів, але далі білоруська тенісистка виграла 7 розіграшів поспіль і завершила і сет, і матч.

 

 

Три партії на корті провела Пегула. Кароліна Мухова шокувала американку розгромом у першому сеті, дозволивши тій набрати лише очко. У другій же чеська тенісистка з брейком було повела 2:0 в дебюті.

Однак, Пегула відшукала внутрішні резерви для камбеку. Вона взяла чотири гейми поспіль і повністю перевернула сценарій партії. Мухова спробувала відновити перевагу зі ще одним брейком і націлилася на тай-брейк. Проте, в десятому геймі американка взяла її подачу та зрівняла за сетами.

У третій партії боротьби не вийшло. Натхненна власним подвигом Пегула полетіла вперед (3:0). Потім – на якийсь час зосередилася на власних подачах, але закрила поєдинок ще одним брейком у восьмому геймі.

Сабаленко та Пегула увосьме зустрінуться на професіональному рівні. Наразі суттєва перевага на боці білоруски (5:2). Зокрема, вона здолала опонентку в рамках підготовки до US Open – у фіналі серпневого турніру в Цинциннаті.

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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