RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

US Open-2024: Пегула с камбэком и Соболенко на классе пробились в финал турнира

Фото: Джессика Пегула впервые сыграет финал американского мэйджора (nypost.com)
Автор: Антон Федорцив

Белорусская теннисистка Арина Соболенко и американка Джессика Пегула сформировали финальную пару женского разряда Открытого чемпионата США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

US Open, 1/2 финала, женщины

Наварро – Соболенко – 0:2 (3:6, 6:7)

Пегула - Мухова - 2:1 (1:6, 6:4, 6:2)

 

 

Соболенко сорвала американский финал, разобравшись с Эммой Наварро. Старт оказался непростым для белоруски. Она повела 2:0 с брейком, но американская теннисистка быстро восстановила паритет. Впрочем, в шестом гейме вторая ракетка мира во второй раз взяла подачу Наварро и впоследствии повела по сетам.

Вторая партия была еще более напряженной. На брейк Соболенко в пятом гейме хозяйка кортов ответила в десятом. В конце концов дело дошло до тай-брейка. Наварро начала с двух набранных пунктов, но дальше белорусская теннисистка выиграла 7 розыгрышей подряд и завершила и сет, и матч.

 

 

Три партии на корте провела Пегула. Каролина Мухова шокировала американку разгромом в первом сете, позволив набрать только очко. Во второй же чешская теннисистка с брейком было повела 2:0 в дебюте.

Однако Пегула отыскала внутренние резервы для камбэка. Она взяла четыре гейма подряд и полностью перевернула сценарий партии. Мухова попыталась восстановить преимущество с еще одним брейком и нацелилась на тай-брейк. Однако в десятом гейме американка взяла ее подачу и сравняла по сетам.

В третьей партии борьбы не получилось. Вдохновленная собственным подвигом Пегула улетела вперед (3:0). Затем – на время сосредоточилась на собственных подачах, но закрыла поединок еще одним брейком в восьмом гейме.

Соболенко и Пегула в восьмой раз встретятся на профессиональном уровне. Пока существенное преимущество на стороне белоруски (5:2). В частности, она одолела оппонентку в рамках подготовки к US Open – в финале августовского турнира в Цинциннати.

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис