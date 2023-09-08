US Open-2023: Сабаленко зірвала американський фінал мейджора

US Open, 1/2 фіналу, жінки

Гауфф – Мухова – 2:0 (6:4, 7:5)

Кіз – Сабаленко – 2:1 (6:0, 6:7, 6:7)

Американка в двох сетах розібралася з чешкою Муховою. З брейком Гауфф швидко впевнено повела (3:0). А згодом зі ще одним брейком суперниці чеська тенісистка вже "горіла" 1:5. Утім, Мухова відшукала внутрішні резерви, щоб нав'язати боротьбу.

Вона взяла три гейми поспіль і скоротила відставання від американської тенісистки (4:5). Проте, Гауфф тут же організувала гейм "під нуль" на власній подачі та закрила сет за 43 хвилини. А ось друга партія виявилася набагато конкурентнішою.

Мухова і Гауфф грали на рівних до середини сету. Однак, за рахунку 4:3 на власну користь американка оформила брейк. У наступному геймі вона вже подавала на матч, але дозволила чешці оформити зворотний брейк. За рахунку ж 5:6 Мухова відіграла 4 (!) матчболи, але з п'ятим не впоралася...

Сенсаційно стартував поєдинок американки Кіз проти Сабаленко. Господарка кортів у першому сеті просто зім'яла білоруську тенісистку. Представниця США не віддала майбутній першій ракетці світу жодного гейму та "повісила бублик" за якихось 31 хвилину.

Сабаленко прийшла до тями в другій партії. Опонентки синхронно набирали очки та довели справу до тай-брейку. Там Кіз не змогла нічого протиставити білорусці, взявши всього 1 пункт проти семи в суперниці.

Довелося грати вирішальний сет. Його сценарій виявився схожим до другої партії. Кіз і Сабаленко зосередилися на власних подачах і лише раз обмінялися брейками в середині сету. На тай-брейку ж поєдинок став запеклішим, але білоруська тенісистка зуміла перемогти (10:5).