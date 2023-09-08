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US Open-2023: Соболенко сорвала американский финал мэйджора

Фото: Кори Гауфф во второй раз в карьере будет играть в финале мейджора (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорцив

Белоруска Арина Соболенко и представительница Соединенных Штатов Америки Кори Гауфф пробились в финал Открытого чемпионата США 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

US Open, 1/2 финала, женщины

Гауфф – Мухова – 2:0 (6:4, 7:5)

Киз – Соболенко – 2:1 (6:0, 6:7, 6:7)

 

 

Американка в двух сетах разобралась с чешкой Муховой. С брейком Гауфф быстро уверенно повела (3:0). А потом с еще одним брейком соперницы чешская теннисистка уже "горела" 1:5. Впрочем, Мухова нашла внутренние резервы, чтобы навязать борьбу.

Она взяла три гейма подряд и сократила отставание от американской теннисистки (4:5). Однако Гауфф тут же организовала гейм "под ноль" на собственной подаче и закрыла сет за 43 минуты. А вот вторая партия оказалась гораздо более конкурентной.

Мухова и Гауфф играли на равных до середины сета. Однако при счете 4:3 в свою пользу американка оформила брейк. В следующем гейме она уже подавала на матч, но позволила чешке оформить обратный брейк. При счете же 5:6 Мухова отыграла 4 (!) матчбола, но с пятым не справилась...

 

 

Сенсационно стартовал поединок американки Киз против Соболенко. Хозяйка кортов в первом сете просто смяла белорусскую теннисистку. Представительница США не отдала будущей первой ракетке мира ни одного гейма и "повесила баранку" за каких-то 31 минуту.

Соболенко пришла в себя во второй партии. Оппонентки синхронно набирали очки и довели дело до тай-брейка. Там Киз не смогла ничего противопоставить белоруске, взяв всего 1 пункт против семи у соперницы.

Пришлось играть решающий сет. Его сценарий оказался похож на вторую партию. Киз и Соболенко сосредоточились на собственных подачах и только раз обменялись брейками в середине сета. На тай-брейке же поединок ожесточился, но белорусская теннисистка сумела победить (10:5).

К слову, ранее Свитолина уступила американке Пегуле в 3-м раунде Открытого чемпионата США.

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