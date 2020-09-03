На US Open-2020 осталась всего одна украинская теннисистка

Костюк повторила свой личный рекорд на турнирах "Большого шлема"
Марта Костюк осталась единственной представительницей Украины на Открытом чемпионате США (US Open) в 2020 году. Второй раунд соревнований не смогли преодолеть три украинки.
Об этом сообщается на сайте турнира.
Костюк пробилась в третий раунд благодаря победе над Анастасией Севастовой из Латвии со счетом 6:3, 7:6 (7:5). 18-летняя украинка впервые выступит в третьем круге на Открытом чемпионате США. Она дебютировала на этой стадии соревнований на Australian Open в 2018 году.
Marta Kostyuk is back in the third round of a Slam.— WTA Insider (@WTA_insider) September 2, 2020
The 18yo Ukrainian defeats No.31 seed Anastasija Sevastova 63 76(5) and will face either Osaka or Giorgi. #USOpen
More on Kostyuk’s rollercoaster two years: https://t.co/J3V1UAHQLZ
Следующей соперницей Марты стала экс-первая ракетка мира японка Наоми Осака.
На старте соревнований Костюк прошла россиянку Дарью Касаткину.
Турнир покинули Катерина Бондаренко, которая проиграла представительнице Хорватии Петре Мартич (3:6, 4:6), Катерина Козлова, уступившая чешке Петре Квитовой (6:7(3), 2:6), и Даяна Ястремская, которую остановила американка Мэдисон Бренгл - 6:2, 6:3.
Напомним, в этом году рекордное количество украинских теннисисток попало в основную сетку турнира в одиночном разряде. Сразу семь представительниц нашей страны стартовали на US Open.