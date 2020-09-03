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На US Open-2020 осталась всего одна украинская теннисистка

Нью-Йорк, Четверг 03 сентября 2020 10:11
На US Open-2020 осталась всего одна украинская теннисистка
Фото: Марта Костюк (twitter.com/usopen)
Автор: Вера Олейник

Костюк повторила свой личный рекорд на турнирах "Большого шлема"

Марта Костюк осталась единственной представительницей Украины на Открытом чемпионате США (US Open) в 2020 году. Второй раунд соревнований не смогли преодолеть три украинки.

Об этом сообщается на сайте турнира.

Костюк пробилась в третий раунд благодаря победе над Анастасией Севастовой из Латвии со счетом 6:3, 7:6 (7:5). 18-летняя украинка впервые выступит в третьем круге на Открытом чемпионате США. Она дебютировала на этой стадии соревнований на Australian Open в 2018 году.

Следующей соперницей Марты стала экс-первая ракетка мира японка Наоми Осака.

На старте соревнований Костюк прошла россиянку Дарью Касаткину.

Турнир покинули Катерина Бондаренко, которая проиграла представительнице Хорватии Петре Мартич (3:6, 4:6), Катерина Козлова, уступившая чешке Петре Квитовой (6:7(3), 2:6), и Даяна Ястремская, которую остановила американка Мэдисон Бренгл - 6:2, 6:3.

Напомним, в этом году рекордное количество украинских теннисисток попало в основную сетку турнира в одиночном разряде. Сразу семь представительниц нашей страны стартовали на US Open.

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