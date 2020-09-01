Четыре украинские теннисистки с побед стартовали на US Open-2020

Фото: Марта Костюк (twitter.com/usopen)

Еще три покинули турнир

Четыре украинки преодолели первый круг US Open-2020 (Открытого чемпионата США по теннису), проходящего в Нью-Йорке. С побед в основной сетке начали выступления Марта Костюк, Катерина Козлова, Катерина Бондаренко и Даяна Ястремская.

Об этом сообщается на сайте соревнований.

Костюк всего за 59 минут разгромила российскую теннисистку Дарью Касаткину - 6:1 6:2. Следующая соперница Марты определится в противостоянии американки Кори Гауфф и Анастасии Севастовой из Латвии.

Marta Kostyuk fires 22 winners to Daria Kasatkina’s 4 to win 61 62.



This is Kostyuk’s 1st MD win at a major since her breakout run to the third round of 2018 AO as a 16yo.



Kostyuk faces either Gauff or Sevastova in 2R. #USOpen — WTA Insider (@WTA_insider) August 31, 2020

Козлова в стартовом матче за 1 час 33 минуты сломила сопротивление американской теннисистки Уитни Осуигве - 6:3 7:5. В следующем круге она сыграет против чешки Петры Квитовой.

Kateryna Kozlova into 2R with a 63 75 win over Whitney Osuigwe.



Faces Petra Kvitova. #USOpen — WTA Insider (@WTA_insider) August 31, 2020

Бондаренко отпраздновала первую с 2016 года победу в основе турнира. Она в трех сетах обыграла Элли Кик из США - 3:6, 6:3, 6:1. Соперница Катерины по второму кругу определится в матче между чешкой Терезой Мартинцовой и восьмой ракеткой турнира Петрой Мартич из Хорватии.

Вторая ракетка Украины за два с половиной часа справилась с австралийкой Астрой Шармой - 6:3, 6:7(4), 7:6(2). Таким образом, Ястремская третий год подряд сыграет во втором круге US Open. Следующей соперницей украинки станет 84 ракетка мира Мэдисон Бренгл из США.

19th seed Dayana Yamstremska wins the deciding tiebreak to defeat Astra Sharma 63 67(4) 76(2).



Faces Madison Brengle in 2R.#USOpen — WTA Insider (@WTA_insider) September 1, 2020

Вместе с тем еще три украинские теннисистки покинули турнир после первого круга. Ангелина Калинина потерпела поражение в матче против лидера посева, третьей ракетки мира Каролины Плишковой - 4:6, 0:6.

Катарина Завацкая в своем дебютном поединке на турнирах "Большого шлема" в основной сетке проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана - 3:6, 0:6. Леся Цуренко снялась с соревнований. Причина отказа украинки пока неизвестна.

Напомним, на US Open-2020 в последний момент заявилась первая ракетка Украины Элина Свитолина. Однако впоследствии она решила сняться с турнира.