На US Open-2020 залишилася всього одна українська тенісистка

Костюк повторила свій особистий рекорд на турнірах "Великого шолома"
Марта Костюк залишилася єдиною представницею України на Відкритому чемпіонаті США (US Open) у 2020 році. Другий раунд змагань не змогли подолати три українки.
Про це повідомляється на сайті турніру.
Костюк пробилася до третього раунду завдяки перемозі над Анастасією Севастовою з Латвії з рахунком 6:3, 7:6 (7:5). 18-річна українка вперше виступить в третьому колі на Відкритому чемпіонаті США. Вона дебютувала на цій стадії змагань на Australian Open у 2018 році.
Marta Kostyuk is back in the third round of a Slam.— WTA Insider (@WTA_insider) September 2, 2020
The 18yo Ukrainian defeats No.31 seed Anastasija Sevastova 63 76(5) and will face either Osaka or Giorgi. #USOpen
More on Kostyuk’s rollercoaster two years: https://t.co/J3V1UAHQLZ
Наступною суперницею Марти стала експерша ракетка світу японка Наомі Осака.
На старті змагань Костюк пройшла росіянку Дар'ю Касаткину.
Турнір покинули Катерина Бондаренко, яка програла представниці Хорватії Петрі Мартич (3:6, 4:6), Катерина Козлова, яка поступилася чешці Петрі Квітовій (6:7(3), 2:6), та Даяна Ястремська, яку зупинила американка Медісон Бренгл - 6:2, 6:3.
Нагадаємо, цьогоріч рекордна кількість українських тенісисток потрапила в основну сітку турніру в одиночному розряді. Відразу сім представниць нашої країни стартували на US Open.