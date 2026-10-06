Урядові сили Ємену відтіснили хуситів від ключової нафтової протоки в Червоному морі

Урядові сили Ємену за підтримки Саудівської Аравії відтіснили хуситів з більшості районів біля Баб-ель-Мандебської протоки. Через неї пролягає важливий маршрут транспортування нафти Червоним морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Увечері 5 жовтня урядові війська підійшли до околиць міста Мокха, а хусити почали відходити в гори, розповіли агентству четверо урядових джерел. У Міноборони Ємену заявили, що місто перейшло під їхній контроль.

Також військові зайняли важливі позиції, зокрема злітно-посадкову смугу в районі Дубаб поблизу виходу з протоки.

Втрата узбережжя біля протоки ускладнить хуситам атаки на судна. Проте повністю зупинити їх не вдасться: бойовики, як і раніше, можуть запускати дрони з інших ділянок узбережжя та з глибини країни.

Крім того, хусити погрожують атакувати повітряний рух над Саудівською Аравією.

На іншій ділянці фронту ситуація складніша. За словами п'яти військових джерел, біля міста Таїз хусити захопили частину гірської дороги, а урядові війська опинилися в облозі. Один зі співрозмовників агентства, втім, заперечив, що дорогу перекрито.