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Правительственные силы Йемена оттеснили хуситов от ключевого нефтяного пролива в Красном море

01:40 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Правительственные силы Йемена оттеснили хуситов от ключевого нефтяного пролива в Красном море Фото: хуситы потеряли большинство позиций у Баб-эль-Мандебского пролива (Getty Images)
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Правительственные силы Йемена при поддержке Саудовской Аравии оттеснили хуситов из большинства районов у Баб-эль-Мандебского пролива. Через нее пролегает важный маршрут транспортировки нефти по Красному морю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Вечером 5 октября правительственные войска подошли к окрестностям города Мокха, а хуситы начали отходить в горы, рассказали четверо правительственных источников. В Минобороны Йемена заявили, что город перешел под их контроль.

Также военные заняли важные позиции, в том числе взлетно-посадочную полосу в районе Дубаб вблизи выхода из пролива.

Потеря побережья у пролива усложнит хуситам атаки на суда. Тем не менее, полностью остановить их не удастся: боевики по-прежнему могут запускать дроны с других участков побережья и из глубины страны.

Кроме того, хуситы угрожают атаковать воздушное движение над Саудовской Аравией.

На другом участке фронта ситуация более сложная. По словам пяти военных источников, у города Таиз хуситы захватили часть горной дороги, а правительственные войска оказались в осаде. Один из собеседников агентства, впрочем, возразил, что дорога перекрыта.

Хуситы атакуют торговые суда в Красном море с конца 2023 года, и из-за угрозы многие компании были вынуждены обходить этот маршрут. Ситуация обострилась на фоне войны поддерживающего хуситов США и Ирана. С начала конфликта Тегеран фактически перекрыл Ормузский пролив, а в апреле Трамп объявил, что США сами заблокируют Ормуз.

Переговоры между Вашингтоном и Тегераном до сих пор не принесли результата. Иран призвал США к дипломатии, а посредники из Катара и Пакистана пытаются договориться о соглашении.

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