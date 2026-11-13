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Урядові рішення щодо експорту брухту можуть створити нові схеми та втрати бюджету, - GMK Center

13:52 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Олександр Мороз
Урядові рішення щодо експорту брухту можуть створити нові схеми та втрати бюджету, - GMK Center Урядові рішення щодо експорту брухту можуть створити нові схеми (фото: gmk.center)
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Проєкти урядових рішень щодо експорту сталевого брухту потребують суттєвого доопрацювання, оскільки нинішня модель може призвести до втрат бюджету та створення нових схем на ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення GMK Center.

Один із ключових ризиків - стартова ціна на аукціонах із розподілу експортної квоти у 200 тис. тонн, яка наразі обговорюється у Міністерстві економіки.

Відомство вважає, що навіть вартості у 27 євро за тонну достатньо. Однак, за розрахунками видання, якщо квота продаватиметься по такій ціні, бюджет отримає лише 5,4 млн євро, а надприбуток трейдерів зросте майже утричі - до 17,2 млн євро.

Водночас, при стартовій ціні 80 євро за тонну бюджет може отримати близько 16 млн євро, а надприбуток експортерів становитиме близько 6,6 млн євро.

"Низька конкуренція серед експортерів створює додатковий ризик цінової змови. У 2024–2025 роках 90% експорту брухту припало лише на 11 компаній. Окремі з них мали мінімальну кількість офіційно оформлених працівників, що може свідчити про використання посередницьких та непрозорих схем", - вказують у GMK Center.

Ще один ризик пов’язаний із пропозицією дозволити держкомпаніям експортувати брухт поза загальними обмеженнями. У аналітичному центрі попереджають: це може створити нерівні умови та схему, за якої приватний брухт експортуватимуть під виглядом державного.

Крім того, переробка однієї тонни брухту в готову сталеву продукцію дає близько 14-15 тис. грн бюджетних надходжень, тоді як прямий експорт - лише 50-104 грн на тонну.

"Зараз, в умовах вимушеного простою метзаводів, внутрішній попит на брухт об’єктивно впав. Та водночас такі найбільші споживачі, як "Метінвест Холдинг" і "Інтерпайп", навіть зараз готові купувати брухт в УЗ – щонайменше 65-70% від обсягів, що виставляють на торги. Після повернення метпідприємств до повноцінної роботи показник може зрости до 90-95%. Лише так кожна тонна українського брухту працюватиме на наповнення бюджету й оборону, а не на надприбуток "тіньових" представників брухтозаготівельної галузі", - резюмували в GMK Center.

Нагадаємо, 31 грудня 2025 року Кабмін України прийняв постанову №1795, якою на весь 2026 рік запроваджується нульова квота на експорт металобрухту.

Як відомо, до запровадження заборони, експорт брухту невпинно зростав. І хоча експортне мито на брухт становить 180 євро/тонна, Україна на цьому нічого не заробляла, тому що вивозили цей брухт через Польщу, з нульовим митом, а вже потім везли до Туреччини. Через такі "сірі" експортні схеми державний бюджет втратив понад 3 мільярди гривень.

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