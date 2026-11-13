ua en ru
Пт, 13 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Правительственные решения по экспорту металлолома могут создать новые схемы и потери бюджета, - GMK Center

13:52 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Александр Мороз
Правительственные решения по экспорту металлолома могут создать новые схемы и потери бюджета, - GMK Center Правительственные решения по экспорту металлолома могут создать новые схемы (фото: gmk.center)
Додати як бажане джерело в Google

Проекты правительственных решений по экспорту стального лома нуждаются в существенной доработке, поскольку нынешняя модель может привести к потерям бюджета и созданию новых схем на рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение GMK Center.

Один из ключевых рисков - стартовая цена на аукционах по распределению экспортной квоты в 200 тыс. тонн, которая сейчас обсуждается в Министерстве экономики.

Ведомство считает, что даже стоимости в 27 евро за тонну достаточно. Однако, по расчетам издания, если квота будет продаваться по такой цене, бюджет получит лишь 5,4 млн евро, а сверхприбыль трейдеров вырастет почти в три раза – до 17,2 млн евро.

В то же время, при стартовой цене 80 евро за тонну бюджет может получить около 16 млн евро, а сверхприбыль экспортеров составит около 6,6 млн евро.

"Низкая конкуренция среди экспортеров создает дополнительный риск ценового сговора. В 2024–2025 годах 90% экспорта лома пришлось только на 11 компаний. Отдельные из них имели минимальное количество официально оформленных работников, что может свидетельствовать об использовании посреднических и непрозрачных схем", - указывают.

Еще один риск связан с предложением позволить госкомпаниям экспортировать металлолом вне общих ограничений. В аналитическом центре предупреждают: это может создать неравные условия и схему, при которой частный лом будут экспортироваться под видом государственного.

Кроме того, переработка одной тонны лома в готовую стальную продукцию дает около 14-15 тыс. грн. бюджетных поступлений, тогда как прямой экспорт - лишь 50-104 грн. на тонну.

"Сейчас, в условиях вынужденного простоя метзаводов, внутренний спрос на металлолом объективно упал. Но в то же время такие крупнейшие потребители, как "Метинвест Холдинг" и "Интерпайп", даже сейчас готовы покупать металлолом в УЗ - по меньшей мере 65-70% от объемов, которые выставляются на показатель. вырасти до 90-95%. Только так каждая тонна украинского лома будет работать на наполнение бюджета и оборону, а не на сверхприбыль "теневых" представителей ломозаготовительной отрасли", - резюмировали в GMK Center.

Напомним, 31 декабря 2025 года Кабмин Украины принял постановление №1795, которым на весь 2026 год вводится нулевая квота на экспорт металлолома.

Как известно, до введения запрета экспорт лома неуклонно рос. И хотя экспортная пошлина на металлолом составляет 180 евро/тонна, Украина на этом ничего не зарабатывала, потому что вывозили этот металлолом через Польшу, с нулевой пошлиной, а уже потом везли в Турцию. Из-за таких "серых" экспортных схем государственный бюджет потерял более 3 миллиардов гривен.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Металлургпром
Новости
РФ ударила по пятиэтажке в Запорожье, среди раненых - пятеро детей
РФ ударила по пятиэтажке в Запорожье, среди раненых - пятеро детей
Аналитика
Что происходит после поджога по заказу РФ: блиц с эстонским производителем НРК TheMIS
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Что происходит после поджога по заказу РФ: блиц с эстонским производителем НРК TheMIS