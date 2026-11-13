Правительственные решения по экспорту металлолома могут создать новые схемы и потери бюджета, - GMK Center

Один из ключевых рисков - стартовая цена на аукционах по распределению экспортной квоты в 200 тыс. тонн, которая сейчас обсуждается в Министерстве экономики.

Ведомство считает, что даже стоимости в 27 евро за тонну достаточно. Однако, по расчетам издания, если квота будет продаваться по такой цене, бюджет получит лишь 5,4 млн евро, а сверхприбыль трейдеров вырастет почти в три раза – до 17,2 млн евро.



В то же время, при стартовой цене 80 евро за тонну бюджет может получить около 16 млн евро, а сверхприбыль экспортеров составит около 6,6 млн евро.



"Низкая конкуренция среди экспортеров создает дополнительный риск ценового сговора. В 2024–2025 годах 90% экспорта лома пришлось только на 11 компаний. Отдельные из них имели минимальное количество официально оформленных работников, что может свидетельствовать об использовании посреднических и непрозрачных схем", - указывают.



Еще один риск связан с предложением позволить госкомпаниям экспортировать металлолом вне общих ограничений. В аналитическом центре предупреждают: это может создать неравные условия и схему, при которой частный лом будут экспортироваться под видом государственного.



Кроме того, переработка одной тонны лома в готовую стальную продукцию дает около 14-15 тыс. грн. бюджетных поступлений, тогда как прямой экспорт - лишь 50-104 грн. на тонну.



"Сейчас, в условиях вынужденного простоя метзаводов, внутренний спрос на металлолом объективно упал. Но в то же время такие крупнейшие потребители, как "Метинвест Холдинг" и "Интерпайп", даже сейчас готовы покупать металлолом в УЗ - по меньшей мере 65-70% от объемов, которые выставляются на показатель. вырасти до 90-95%. Только так каждая тонна украинского лома будет работать на наполнение бюджета и оборону, а не на сверхприбыль "теневых" представителей ломозаготовительной отрасли", - резюмировали в GMK Center.