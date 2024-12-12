В уряді зайнялись питанням повернення українців з Німеччини, які виїхали під час війни

Візит Шмигаля до Німеччини

11 грудня глава Кабміну Денис Шмигаль разом з урядовою командою відправився до Берліну. Прем'єр мав зустрічі з федеральним канцлером Олафом Шольцом, віце-канцлером Робертом Габеком та брав участь в Українсько-німецькому бізнес-форумі.

За результатами переговорів голова юуряду зробив низку заяв. Зокрема, Шмигаль пояснив Шольцу важливість членства України в НАТО та повідомив, що в Україні можуть виробляти протитанкову зброю.

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